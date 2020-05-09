Потратившихся туристов оставили без денег

/Спорт и туризм/

Если съездить отдохнуть на них не получится, то деньги вернут через год.

Правительство придумало, как поступить с гражданами, купившими турпутевки и «попавшими» под закрытие границ и самоизоляцию в России. Им выдадут специальные ваучеры: если в течение определенного срока туристы не смогут поехать куда-то на равнозначных по деньгам и категории условиях, деньги им вернут - с процентами. Но не раньше. Туроператоров эта схема более-менее устраивает.

Законопроект, в который правительство собрало множество самых разных антикризисных мер, внесен в Госдуму и будет принят уже на следующей неделе. Среди прочего речь в нём идет и о способе решения проблемы тех, кто купил путевку у турфирмы, но никуда поехать не смог, и в ближайшие месяцы сможет едва ли.

Действующий закон «О туристской деятельности» предлагается дополнить новой статьей про «отдельные случаи» изменения договора об указании услуг или расторжения этого договора - она будет полностью применима и к нынешнему очень «отдельному случаю». Итак, если на всей территории России или какой-то её части введен режим повышенной готовности (как сейчас из-за коронавируса), а также если какая-то другая страна временно закрыла въезд на свою территорию, правительство РФ вправе будет своим решением приостановить возврат денег за турпутевки покупателям. Вместо денег им предложат некое обязательство, своего рода ваучер: в соответствии с ним турфирма обязуется предоставить клиенту «равнозначный турпродукт в установленный срок». Как будет выглядеть эта бумага и как она должна быть оформлена - потом определит правительство.

Если за время действия запретов и ограничений цены на билеты и отели поднимутся, и равнозначный продукт будет стоить дороже, разницу турфирма должна оплатить сама. Если же гражданин так никуда и не выберется, в течение 10 дней после окончания установленного срока ему должны будут полностью вернуть деньги за оплаченную раньше путевку. Причем с процентами - в размере одной триста шестьдесят пятой ключевой ставки ЦБ за каждый день, что турфирма пользовалась этими деньгами. Сейчас ключевая ставка - 5,5% годовых, значит, положенный несостоявшемуся туристу процент - 0,015 за день.

О том, насколько реалистична эта схема, «МК» поговорил с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей ЛОМИДЗЕ.

- Есть ли примерная статистика об объеме и количестве невыполненных турфирмами обязательств?

- По нашим приблизительным подсчетам, в совокупности по внутреннему и выездному рынку речь идет о нескольких сотнях тысяч человек до конца сентября.

- Какой срок действия обязательств установит правительство, есть ли информация?

- Мы надеемся, что до конца 2021 года. Но скорее всего, это будет год.

- Насколько предложенная схема продумана?

- Ещё в апреле мы писали обращение и в правительство, и в Минэкономразвития с просьбой по аналогии с Германией и Францией рассмотреть вопрос о таких ваучерах или сертификатах, подтверждающих обязательства туроператоров. Почему возникла такая идея? Не надо питать иллюзий, у туркомпаний нет возможности сейчас вернуть средства, и нет возможности оказать услугу. И не одна туркомпания в таком положении - все одновременно, и не потому, что плохо работали. А с учетом того, что перевозчики один за другим де-факто, хотя юридически это не было никак закреплено, стали тоже говорить про отсрочку обязательств по возврату стоимости билетов, вполне логично было симметрично продолжить эту практику и на туроператоров и турагентства, у которых перевозка является частью продукта.

- Какой обещанный ваучером турпродукт будет считаться «равнозначным»?

- Грубо говоря, если человек выбрал тур на Средиземном море, ему должен быть предложен тур на Средиземном море - возможно, в другой стране, если он согласен на это, но с сопоставимым уровнем отеля и набором услуг. То есть если человек бронировал all inclusive, у него в любом случае должно быть трехразовое питание.

- А доплачивать сами сверх стоимости ваучера, если равнозначный продукт окажется дороже, туроператоры согласны?

- Да. В нынешней ситуации пострадали и бизнес, и потребители. И надо отдать должное, если в феврале у бизнеса были настроения «ой, мы не выживем!», то когда стало понятно, что это мировая тотальная история, плохо всем, все в равных условиях и нет такого важного элемента как конкуренция, бизнес мобилизовался и говорит «мы хотим это переждать и дальше работать». Компании понимают, что если с туриста, который тоже пострадал, брать ещё деньги с учетом роста цен, ты этого туриста теряешь…

- Если в течение установленного срока человек не воспользовался ваучером, ему должны вернуть деньги - с процентами. Это посильно?

- Мы прорабатывали этот вопрос с туроператорами, и да, это посильно.

- Но чтобы обязательство было выполнено, надо, чтобы туроператор не разорился за это время…

- Самое главное - нужен подзаконный акт по обеспечению этих обязательств, потому что в Германии и во Франции, например, государство выступило таким гарантом, и если туркомпания по каким-то причинам принимает решение закрыться, то государство в виде отдельного фонда либо в виде уполномоченного банка берет на себя компенсацию этих расходов.

- У нас предполагается нечто похожее?

- У меня нет оснований считать, что у нас будет предложено нечто похожее, но мы не теряем надежду.

Источник: Московский Комсомолец