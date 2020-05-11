Запуск онлайн тренировок со спортсменами-олимпийцами
Программа Олимпийского комитета России “Олимпийская страна” совместно с FITMOST (единый фитнес абонемент) запускает новый общедоступный всероссийский проект — бесплатные live-тренировки со спортсменами-олимпийцами.
Проект стартует 11 мая и продлится 14 дней, до 24 мая. Принять участие в тренировках смогут все желающие из любой точки мира, города или населенного пункта России.
Занятия по трем направлениям проведут известные чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы:
• Функциональные/ОФП — для тех, кто занимается бегом, плаванием, велоспортом и триатлоном (3 раза в неделю);
Live-тренировки будут проходить на платформе FITMOST. Чтобы получить к ним доступ, нужно зарегистрироваться и забронировать занятия по ссылке: https://www.fitmost.ru/landing/olympic Тренерами станут:
Программа «Олимпийская страна» реализуется Олимпийским комитетом России с 2015 года и направлена на вовлечение людей в занятия физической культурой и спортом, а также на пропаганду олимпийских идеалов и ценностей.
Мероприятия программы проходят во всех регионах России и собирают ежегодно около 3 миллионов участников. Ключевыми мероприятиями программы являются «Всероссийский олимпийский день», «День зимних видов спорта», «Всероссийский день ходьбы», «Олимпийский патруль».
Каждое мероприятие программы имеет свой уникальный формат и историю. Но неизменно одно – принять участие в мероприятиях могут все желающие независимо от пола, возраста и уровня физической подготовки.
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