Запуск онлайн тренировок со спортсменами-олимпийцами

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Программа Олимпийского комитета России “Олимпийская страна” совместно с FITMOST (единый фитнес абонемент) запускает новый общедоступный всероссийский проект — бесплатные live-тренировки со спортсменами-олимпийцами.

Проект стартует 11 мая и продлится 14 дней, до 24 мая. Принять участие в тренировках смогут все желающие из любой точки мира, города или населенного пункта России.

Занятия по трем направлениям проведут известные чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы:

• Функциональные/ОФП — для тех, кто занимается бегом, плаванием, велоспортом и триатлоном (3 раза в неделю);

• Фитнес/Lifestyle — для тех, кто ведет активный образ жизни и хочет оставаться в форме дома (3 раза в неделю);

• Всероссийская зарядка “Комплекс упражнений для общего тонуса и иммунитета для всей семьи” (5 раз в неделю, каждое утро с понедельника по пятницу).

Live-тренировки будут проходить на платформе FITMOST. Чтобы получить к ним доступ, нужно зарегистрироваться и забронировать занятия по ссылке: https://www.fitmost.ru/landing/olympic Тренерами станут:

• Алла Шишкина. 2-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию (2012 г. и 2016 г.),14-кратная чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы.

• Мария Пасека. 4-кратный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике (2012 г. и 2016 г.), 2-кратная чемпионка мира в опорном прыжке (2015 г., 2017 г.), 3-кратная чемпионка Европы (2010, 2015, 2019), 4-кратная чемпионка Универсиад (2013 г., 2015 г., 2017 г.).

• Денис Дмитриев. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года по велоспорту на треке, чемпион мира 2017 года, многократный призёр чемпионатов мира, 3-кратный чемпион Европы.

• Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира по фигурному катанию на коньках 2015 года. Чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр ЧМ 2019 года.

• Семен Елистратов. Олимпийский чемпион по шорт-треку 2014 года и бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года. Чемпион мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира; многократный чемпион Европы.

• Екатерина Лобышева. Бронзовый призёр по конькобежному спорту Олимпийских игр 2006 и 2014 годов.

Программа «Олимпийская страна» реализуется Олимпийским комитетом России с 2015 года и направлена на вовлечение людей в занятия физической культурой и спортом, а также на пропаганду олимпийских идеалов и ценностей.

Мероприятия программы проходят во всех регионах России и собирают ежегодно около 3 миллионов участников. Ключевыми мероприятиями программы являются «Всероссийский олимпийский день», «День зимних видов спорта», «Всероссийский день ходьбы», «Олимпийский патруль».

Каждое мероприятие программы имеет свой уникальный формат и историю. Но неизменно одно – принять участие в мероприятиях могут все желающие независимо от пола, возраста и уровня физической подготовки.