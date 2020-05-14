Правительство внесло в Госдуму законопроект 7 мая. Второе и третье чтения в нижней палате парламента запланированы на 13 мая.

«Правительство РФ при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории страны либо на ее части или в случае принятия иностранным государством решения об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания либо возникновения в стране (месте) временного пребывания туристов угрозы их жизни и здоровью, вправе принять решение о приостановлении на установленный им срок обязанности туроператора по возврату туристам уплаченных ими за турпродукт денег при условии предоставления туроператором в установленный срок равнозначного туристского продукта», — следует из документа, опубликованного в базе данных Госдумы.

Как отмечается в тексте поправок, туроператор вправе решить вопрос с предоставлением ваучеров вместо возврата денег в одностороннем порядке. Также он обязан предоставить клиенту ваучер, в котором маршрут и условия путешествия, условия проживания (место нахождения средства размещения, категория гостиницы) и питания, услуги по перевозке туриста и другие должны быть равнозначны предусмотренным в договоре.

«В случае если общая цена путевки на момент фактического оказания услуг окажется выше указанной в договоре, туроператор не вправе требовать с туриста доплату к общей цене туристского продукта», — говорится в поправках.

Кроме того, если турист до окончания периода действия ваучера не воспользуется им, договор о реализации туристского продукта расторгается. Туроператор будет обязан возвратить уплаченные клиентом деньги в течение 10 рабочих дней с процентами (1/365 ключевой ставки ЦБ РФ). Правительство также сможет устанавливать порядок возврата денег за бронирование мест в отелях, если бронь была отменена или перенесена, изменить сроки перечисления ежегодного взноса в фонд персональной ответственности туроператора или уменьшить его размер.

На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий туроператорам и транспортным компаниям выдавать туристам ваучеры вместо возврата денежных средств за отмененные из-за пандемии коронавируса поездки.