Снято ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию
Правительство внесло изменения в ранее принятое распоряжение
Иностранные спортсмены и члены тренерских штабов в ближайшее время смогут вернуться в Россию.
Необходимые для этого изменения внесены в распоряжение Правительства «О временном ограничении въезда в РФ».
Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин.
Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в Российской премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.
Источник: http://government.ru/
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