/Спорт и туризм/

Снято ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию

Правительство внесло изменения в ранее принятое распоряжение

Иностранные спортсмены и члены тренерских штабов в ближайшее время смогут вернуться в Россию.

Необходимые для этого изменения внесены в распоряжение Правительства «О временном ограничении въезда в РФ».

Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин.

Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в Российской премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Источник: http://government.ru/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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