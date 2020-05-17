РПЛ вернётся в июне, а что с другими лигами?

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Точно не вернётся только Франция. В пятницу было объявлено, что сезон РПЛ возобновится 21 июня, если органы власти подпишут разрешение на проведение матчей. Игры, согласно разработанному регламенту, будут проводиться без зрителей, но чего-то другого ждать было глупо.

Германия

Бундеслига первой из топ-лиг возобновила сезон. 26-й тур начался 16 мая и будет продолжен 17-го и 18-го.

Англия

Министр культуры и спорта Великобритании Оливер Доуден сказал, что футбол в Англии вернется в июне:

— На первом месте должно быть здоровье и благополучие игроков, тренеров и персонала. Правительство открывает двери для безопасного возвращения футбола в июне. Правительство вместе с медицинскими экспертами будет и впредь предлагать варианты и оказывать поддержку до принятия окончательного решения, которое приведет эти планы в действие.

Ранее сообщалось, что сезон АПЛ может возобновиться 13 июня, но на днях издание The Telegraph сообщило о возможном переносе старта на 19 июня. Причина – беспокойство футболистов и тренеров о необходимости получения ответов на все вопросы, которые касаются рисков для здоровья.

Италия

Сейчас футболисты итальянских команд проводят индивидуальные тренировки, а с 18 мая клубы приступят уже к командным занятиям. Для их проведения был разработан медицинский протокол, согласно которому на 15-дневный карантин придется уйти всей команде, если у футболиста или представителя персонала будет обнаружен коронавирус.

Как минимум девять клубов Серии А выступили против такого правила: они считают, что единственный эффективный вариант в таком случае – это закрыться всем на базе до окончания чемпионата. Но такая возможность есть не у каждой команды.

Президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина сказал, что данный пункт протокола будет пересмотрен:

— Нас по-прежнему беспокоит вопрос того, что в случае одного положительного теста вся команда и персонал отправляются на карантин на клубную базу. Есть объективная трудность — невозможность найти средства для размещения. Мы хотим избежать напряженных отношений, которые препятствуют возобновлению сезона. Также он рассказал, что лига может возобновиться 13 июня, и из-за плотного графика нельзя исключать вариант проведения Серии А в формате плей-офф.

— Мы должны быть готовы к любому возможному исходу, — сказал Гравина. — Теперь есть вероятность, что Серия А возобновится 13 июня с плотным графиком. Однако мы должны быть готовы ко всему, поэтому рассматриваем различные варианты, в том числе плей-офф.

Испания

Клубы Ла Лиги уже приступили к тренировкам, а вот дата возобновления сезона пока под вопросом.

— Все будет зависеть от того, как к вопросу выхода из карантина подойдет правительство, — сказал президент лиги Хавьер Тебас. — Я надеюсь на 12 июня. Но нужно принимать в расчет, что могут быть новые волны вируса.

Резервная дата возобновления чемпионата, выбранная на случай, если эпидемиологическая ситуация в стране потребует корректировки, — 19 июня.

Лига чемпионов и Лига Европы

По данным Daily Mirror, оба турнира будут доиграны в период со 2 по 29 августа. 1/8 – 2 и 7 августа, 1/4 – 13-16 августа, полуфиналы – 20-23 августа, финал ЛЕ – 27 августа, финал ЛЧ – 29 августа.

Источник: https://www.championat.com/football/article-4040195-kogda-vozobnovitsja-rpl-apl-serija-a-la-liga-bundesliga.html?utm_source=wpush&utm_medium=browser&champpush?utm_source=copypaste