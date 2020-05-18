РСТ: туроператоры из-за пандемии не смогут оказать туристам услуг более чем на 180 млрд рублей

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В результате отмены поездок по России и за рубеж из-за пандемии коронавируса туроператоры не смогли предоставить туристам услуг на 70 и 112 млрд рублей соответственно, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"По выездному туризму порядка 112 млрд рублей, по внутреннему туризму – порядка 70 млрд рублей. Это те суммы, в которые можно оценить невыполненные обязательства туроператоров и объектов размещения в виде неосуществленных поездок", — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Игнатьев подчеркнул, что отрасль пострадала очень сильно.

"Такого у нас не было никогда, за все 30 лет после советской эпохи, когда туризм начал работать в новых условиях. Я думаю, что выход турбизнеса будет достаточно длительным: мы думаем, что это займет год-полтора-два минимум, чтобы вернуться к объемам, которые мы имели перед пандемией", — добавил он.

Как сообщалось, Госдума 12 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет правительству РФ в случае ограничения въезда в какую-либо страну приостановить обязательство туроператоров по возврату туристам уплаченных ими средств за перенесенный тур при условии предоставления равнозначного тура в установленный срок, если турист дает на это согласие. В соответствии с законопроектом туроператоры могли бы оформлять перенесенные обязательства в виде ваучеров, подтверждающих право туриста на предоставление тура в более поздние сроки. 15 мая стало известно, что ко второму чтению, запланированному на 20 мая, в законопроект внесены поправки, которые позволяют воспользоваться отсрочкой обязательств только туроператорам по внутреннему и въездному туризму.

РСТ, а также профильные комитеты ТПП и РСПП направили президенту России Владимиру Путину открытое письмо, где говорится, что эти изменения приведут к краху отрасли, так как необходимость в короткое время вернуть клиентам огромные суммы за зарубежные туры вызовет массовые банкротства туристических компаний. По состоянию на 12:00 обращение подписали почти 10 тыс. представителей туротрасли.

Источник: https://tourism.interfax.ru/