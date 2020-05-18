Турбизнес обратился к Путину с просьбой не допустить массовых банкротств

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Российский союз туриндустрии (РСТ) и профильная комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обратились к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором просят не допустить краха туристической отрасли, обращение подписали также более 8,2 тыс. участников рынка.

12 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет правительству РФ в случае ограничения въезда в какую-либо страну приостановить обязательство туроператоров по возврату туристам уплаченных ими средств за перенесенный тур при условии предоставления равнозначного тура в установленный срок, если турист дает на это согласие. В соответствии с законопроектом туроператоры могли бы оформлять перенесенные обязательства в виде ваучеров, подтверждающих право туриста на предоставление тура в более поздние сроки. 15 мая стало известно, что ко второму чтению в законопроект внесены поправки, которые позволяют воспользоваться отсрочкой обязательств только туроператорам по внутреннему и въездному туризму.

Как рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, письмо президенту России подписали и.о. президента РСТ и руководитель комиссии по туриндустрии РСПП Сергей Шпилько, глава комитета по предпринимательству в сфере туризма ТПП РФ Юрий Барзыкин, а также более 8,2 тысяч представителей туристических компаний. Сбор подписей продолжается, так как второе чтение законопроекта запланировано на 20 мая.

"Принятие таких изменений в закон "Об основах туристской деятельности в РФ" в первом чтении обнадежило весь туристической рынок, поскольку это позволяло туроператорам и турагентствам выжить в условиях тяжелейшего кризиса и не только выполнить в установленный правительством РФ срок обязательства перед туристами, но и сохранить бизнес, рабочие места и квалифицированные кадры. Однако поправки, подготовленные ко второму чтению, разрушили наши надежды и, в случае их принятия, также разрушат весь туристический рынок. В документе речь идет о том, что отсрочить выполнение обязательств по проданным турам и выдавать туристам ваучеры смогут только туроператоры по внутреннему и въездному туризму", — говорится в тексте письма.

Как утверждают авторы обращения, в результате этого решения компании, отправляющие туристов за рубеж, должны будут одномоментно вернуть деньги почти двум миллионам туристов, что практически не реально: основная часть этих средств была получена в рамках акций раннего бронирования и уже переведена поставщикам услуг – авиакомпаниям, отелям, принимающим компаниям в разных странах. Как напоминают представители туротрасли, уплаченные туристами средства не находятся на счетах туроператоров, а получить их обратно не представляется возможным, так как в туристической отрасли по всему миру полностью остановлены продажи, и никто никому ничего не возвращает.

"Многие страны приняли решения об отсрочке обязательств туроператоров, но ни одной из них не пришло в голову поразить при этом в правах туроператоров по выездному туризму и наказать туристов, которые хотели, но не смогли из-за эпидемии выехать за рубеж... Отказ туроператорам в праве переносить туры за рубеж на срок, установленный правительством РФ, нанесет удар и по внутреннему туризму. Большинство участников рынка продают туры и за границу, и по России, а им почему-то хотят разрешить откладывать обязательства только по внутренним турпоездкам", — следует из текста письма.

Как считают его авторы, необходимость в короткое время вернуть клиентам огромные суммы за зарубежные туры приведет к массовому банкротству туристических компаний. В результате миллионы туристов не получат ни денег, ни отдыха независимо от направления поездки. Поэтому они просят президента дать отрасли возможность избежать банкротств и выполнить обязательства перед туристами.

"Просим содействовать внесению в законодательство изменений, которые дадут возможность отсрочить выполнение обязательств по проданным турам всем туроператорам независимо от основного направления деятельности и предоставить им равные права и возможности по обеспечению предоставления туруслуг с отложенным сроком, установленным правительством РФ", — говорится в письме.

По словам Тюриной, аналогичные письма отправлены премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину, главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.

Источник: https://tourism.interfax.ru/