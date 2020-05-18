Олимпийский чемпион Арсен Галстян стал гостем «Домашней пресс-конференции»

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Олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян присоединился к проекту «Домашняя пресс-конференция», в рамках которого звезды отечественного спорта в режиме онлайн-связи общаются с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и нуждающимися в социальной помощи.

Проект в апреле запустили Краснодарское краевое региональное отделение Федерации спортивных журналистов России (ККРО ФСЖР) и Общественный совет ГУ МВД по Краснодарскому краю при поддержке Олимпийского совета Кубани и благотворительного фонда «Доступный спорт».

Свою «Домашнюю пресс-конференцию» для ребят из социально-реабилитационного центра села Марьино Краснодарского края провел знаменитый российский дзюдоист – олимпийский чемпион 2012 года Арсен Галстян.

Он рассказал детям о главных качествах для спортсмена, финальной схватке на Олимпийских играх, любимых видах спорта, удаче и поражениях, популярности и ответственности, кумирах и соперниках…

«Главное качество для спортсмена — это труд. Без трудолюбия добиться больших успехов практически нереально. Карьера спортсмена — это, как правило, тернистый путь и рутинная работа. Только честная, тяжелая и кропотливая работа на тренировках, а также над собой помогут раскрыть твои сильнейшие стороны и принести долгожданные победы», — считает титулованный спортсмен.

На протяжении карьеры у Галстяна были и болезненные поражения, из которых, по его словам, важно было сделать выводы. «Каждую новую неудачу важно пропустить через себя и уже на следующий день снова браться за дело и идти дальше к своей цели», — рассказал олимпийский чемпион.

Поинтересовались дети у знаменитого онлайн-гостя, были ли у него кумиры в детстве. «Я и сегодня восхищаюсь достойными и успешными людьми, а главное – энергичными и созидательными. Конкретные имена назвать не буду, так как совсем необязательно, что среди них есть известные личности. Меня всегда привлекало в людях целеустремленность, сила воли, умение добиваться своего честным путем…», — сообщил Арсен Галстян.

Напомним, что помогает детям подготовиться к «Домашней пресс-конференции», а также выступает модератором проекта председатель ККРО Федерации спортивных журналистов России Максим Осадник, являющийся также секретарем Общественного совета при ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Хочу поблагодарить Арсена Галстяна за то, что присоединился к проекту «Домашняя пресс-конференция». Разговор получился добрым и познавательным. Надеемся, что такое искреннее общение со звездами спорта мотивирует детей, воодушевит их. Мы продолжим организовывать наши онлайн-встречи. Свою готовность принять участие в «Домашней пресс-конференции» также подтвердили чемпион мира по боксу среди профессионалов, депутат Госдумы Дмитрий Пирог, олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина, обладатель Кубка Европейской конфедерации волейбола Алексей Ежов и другие», — отметил Максим Осадник.

Напомним, ранее проект поддержали олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева, чемпион мира по хоккею, двукратный призер Олимпийских игр Алексей Яшин и чемпион Европы по баскетболу, 3-кратный победитель Евролиги Алексей Саврасенко.

Источник: Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России