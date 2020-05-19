Эксперт предсказал рост цен на авиабилеты из-за рекомендаций Роспотребнадзора

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Рекомендации Роспотребнадзора заполнять самолеты не более чем на 50% могут привести к существенному подорожанию авиабилетов после снятия карантина, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"На первом этапе восстановления туризма такая мера была бы возможна с учетом четкого указания срока ее действия. Сейчас у нас самолеты зачастую летают с загрузкой даже не 50%, а 30% из-за карантинных ограничений. После снятия карантина загрузка начнет резко расти, и надо понимать, что эта мера может привести к существенному удорожанию авиабилетов", — сказал он в понедельник порталу "Интерфакс-Туризм".

Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации, согласно которым при продаже билетов авиакомпаниям следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего числа посадочных мест.

Как заметил Горин, сейчас туристов от поездок, по сути, удерживает только 14-дневный карантин, который они обязаны проходить по прибытии в регионы. "По ходу снятия ограничительных мер число рейсов по России будет увеличиваться, на июнь их уже намного больше", — сказал эксперт.

Он отметил, что в среднем загрузка летних рейсов внутри страны, особенно по популярным направлениям, достигает 70%.

Горин также подчеркнул, что современные самолеты оборудованы мощнейшими системами фильтрации воздуха, которые почти исключают угрозу заражения во время полета. При этом в аэропортах, по его мнению, людям все-таки придется соблюдать социальную дистанцию, чему сейчас помогают многие бесконтактные и онлайн-сервисы.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), авиакомпании РФ в апреле 2020 г. сократили перевозки на 92% год к году, средняя занятость пассажирских кресел составила 27%.

Источник: https://tourism.interfax.ru/