Санатории могут не открыть свои двери, несмотря на разрешение

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Мешают жесткие требования Роспотребнадзора.

Лето неминуемо, а потому об отдыхе люди задумываются все чаще. Хорошая новость: с 1 июня в Краснодарском крае заработают санатории, имеющие медицинскую лицензию. Они должны будут организованно доставлять гостей к месту отдыха специальными шаттлами. При этом до 1 января 2021 года регион отменяет курортный сбор. А вот другая новость – не такая оптимистичная: к началу работу готовы далеко не все. Кого-то тормозит Роспотребнадзор, другие сами опасаются рисков заражения.

"МК" поговорил с представителями здравниц о том, готовы ли они приять гостей и во что это им обойдется. Чтобы открыться, пансионатам необходимо выполнить ряд условий: в номерах не должно быть ковролина и мягкой мебели, каждые два часа необходимо дезинфицировать фасады зданий и помещения, на полу появится разметка, а всем посетителям нужно будет носить медицинские маски. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, дата начала сезона может быть сдвинута, но курорты будут готовы уже к 1 июня.

Ранее депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Светлана Бессараб заявила, что практически невозможно полностью выполнить требования Роспотребнадзора к санаториям. Кроме того, рекомендации ведомства могут привести к удорожанию услуг санаторно-курортной отрасли на 40%.

Опрошенные "МК" представители санаториев сообщили, что цены поднимать не собираются, но вот с открытием, действительно, могут возникнуть проблемы. В санатории "Сочи" нам рассказали, что готовы открыться со 2 июня. Отдыхающим обязательно нужно будет иметь на руках справку об отсутствии коронавируса. Чтобы привлечь посетителей, лечебница якобы вдвое сбросила цены и начальная стоимость тура без питания и лечения сейчас составляет - 1800 рублей. "Сейчас даже по профсоюзам оформлять дороже, чем у нас на сайте. Мы очень надеемся, что приедут люди. Пока нет оснований, что поток будет большим. Сейчас забронировано только 30% номерного фонда. Обычно в это время уже заняты все номера. Судя по данным союза индустрии гостеприимства, в основном приедут люди без детей, молодежь. Все меры безопасности мы приняли", - сообщили в комплексе.

В санатории "Одиссея" (Лазаревское) также отметили, что ценовую политику менять не планируют. "Нужно оформить справку об эпидемиологической ситуации в окружении с указанием на отсутствие COVID-19. Путевку можно приобретать на срок не менее 14 дней. На данный момент других существенных изменений в оформлении тура для посетителей нет. Забронировать тур может кто угодно, приезжайте. Цены мы понижать не стали. В летний период средняя стоимость одного дня пребывания будет равно 5500 рублей. Мы пока в процессе выполнения всех требований Роспотребнадзора. Ждем индивидуальных уведомлений по каждому санаторию. Конечно, наполняемость будет ниже, поскольку нужно будет обеспечить социальную дистанцию между гостями».

В «Бальнеологическом курорте "Мацеста" сообщили, что бронирование номеров, было все это время открыто. "Пока заявки есть. Мы планируем открыться 1 июня, но окончательное решение еще не принято. Многие требования Роспотребнадзора тяжело выполнимы. Они не удобны как нам, так и гостям. Людям придется везти всю документацию, справки, находится только на территории санатория, да еще и в масках. Многим здравницам будет тяжело выполнить все требования ".

Действительно, не все санатории готовы открыть свои двери 1 июня. "Мы ждем действий от

Роспотребнадзора и учредителей. Мы уже прошли проверку, но что касается приема посетителей, то от ведомства пока пришли только устные рекомендации, а не приказ или конкретные документы. Сейчас ждем их. У нас бронировать номера начали еще зимой. Те заявки, которые поступают сейчас, мы держим до официального разрешения Роспотребнадзора" - сообщили "МК" в санатории "Черная зорька" в Анапе.

Такого же мнению придерживаются в санатории "Эллада" в Анапе. По словам главного врача

здравницы, решение об открытии пока не принято. "Тут много факторов. И у Роспотребнадзора

достаточно жесткие требования к открытию, эпидемия еще не стихла и есть достаточно высокая

вероятность заражения. Но и открывать надо... Пока мы работаем над тем, чтобы быть готовыми в случае любых изменений сразу открыться, но когда это будет - сейчас сказать не готов".

В общем, сезон будет – но довольно необычный.

Источник: Московский Комсомолец