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IATA выступила против 14-дневного карантина для туристов по приезду

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выступила против 14-дневного карантина для туристов по приезду, введенного рядом стран.

В опубликованном заявлении компании говорится, что пассажиропоток в 2021 году снизится как минимум на 24% по сравнению с 2019 годом, а при пессимистичном сценарии – на 34%.

"Ранее 86% опрошенных путешественников выразили беспокойство из-за карантина по прибытии, а 69% респондентов в принципе отказались путешествовать в таких условиях. В связи с этим IATA призывает правительства стран найти альтернативы обязательному 14-дневному карантину для прибывающих туристов", — сообщает ассоциация.

В качестве таких "некарантинных" мер в IATA предложили не допускать поездок пассажиров с температурой и другими симптомами COVID-19. При этом перемещение туристов, которые болеют коронавирусом без симптомов, должны контролировать их государства.

"Таким образом можно избежать 14-дневного обязательного карантина для всех и одновременно не допустить ввоза инфекции, которого опасаются все государства. И так жить до изобретения вакцины или иных действенных мер против коронавируса", — отметили в ассоциации.

Источник: https://tourism.interfax.ru/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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