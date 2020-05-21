Ваучеры за отмененные туры за рубеж позволят туристам сохранить уплаченные деньги — депутат

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Если туроператорам запретят выдавать ваучеры за отмененные из-за коронавируса туры за рубеж, вернуть деньги они смогут максимум 15-20% клиентов, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" во вторник председатель комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Госдумы Владимир Гутенев.

Госдума 12 мая приняла в первом чтении законопроект, который позволяет правительству РФ в случае ограничения въезда в какую-либо страну приостанавливать обязательство туроператоров по возврату туристам уплаченных ими средств за перенесенный тур при условии предоставления равнозначного тура в установленный срок. В соответствии с законопроектом туроператоры могли бы оформлять перенесенные обязательства в виде ваучеров, подтверждающих право туриста на предоставление тура в более поздние сроки. Ко второму чтению в законопроекте появились поправки, которые позволяют воспользоваться отсрочкой обязательств только туроператорам по внутреннему и въездному туризму.

Турбизнес назвал решение "крайне неудачным" по отношению как к туроператорам, так и к туристам. Гутенев сообщил, что также не согласен с этим решением и подготовил свои поправки ко второму слушанию законопроекта в Госдуме.

"Компании, которые занимаются выездным туризмом, забронировали огромное число отелей и авиабилетов для своих клиентов. Они внесли предоплату и обратно ее не получат, поскольку авиакомпании и отели возвращают средства только ваучерами. Абсолютно логично в сложившейся ситуации предоставить выездным туроператорам возможность также выдавать своим туристам ваучеры", — сказал депутат.

Гутенев подчеркнул, что, если этого не сделать, компании начнут массово банкротиться, а туристы все равно не получат денег, потому что средств туроператоров хватит на выплаты не более 10-15-20% клиентов. Это может ущемить права и материальное положение большого количества граждан РФ.

"По моему мнению, ваучеры для туристов должны действовать год с момента открытия того или иного направления, но не дольше 31 декабря 2021 года. Если к тому времени турист не воспользуется предложением о переносе поездки, ему выплатят деньги, причем с процентами – как будто они лежали на депозите. Это был бы оптимальный вариант для всех", — заключил он.

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму Михаил Дегтярев также считает решение о ваучерах компромиссным, но необходимым для того, чтобы туристы не пострадали.

"Если все туристы, купившие путевки до 31 мая, сейчас обратятся в туркомпании, рынок рухнет, будут банкротства, невозвраты, и пострадают все. Поэтому очень сложное компромиссное решение родилось: выдавать как в Европе сертификаты туристам на равноценные поездки. Мы даем возможность таким образом сохранить экономическую устойчивость туркомпаний и как-то защитить деньги туристов", — сказал он во вторник на онлайн-пресс-конференции.

Дегтярев подчеркнул, что туроператор в соответствии с законопроектом должен предоставить туристу полный эквивалент отмененного тура – с отелем того же уровня и аналогичным набором услуг.

Ранее сообщалось, что законопроект затрагивает около 1,7-2 млн россиян, которые до введения ограничений из-за коронавируса приобрели путевки у туроператоров.

Источник: https://tourism.interfax.ru/