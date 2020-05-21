Введение реестра турагентств и ответственности за работу без электронной путевки будет отложено

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Введение реестра турагентств, скорее всего, будет отложено на год – до 1 января 2022 года, введение ответственности за невнесение данных в систему электронной путевки, также запланированное на 1 января 2021 года, — на несколько месяцев, сообщил на онлайн-пресс-конференции во вторник председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Госдума 12 мая приняла в первом чтении пакет законопроектов, регулирующих туристическую отрасль. Среди них – поправки в закон о туристской деятельности, в рамках которых в России появится электронный реестр турагентств, без членства в котором нельзя будет продавать турпутевки, а также система электронной путевки, в которую туроператоры должны будут вносить сведения о каждом проданном туре.

"Реестр турагентств должен был появиться по нашей задумке и задумке правительства 1 января 2021 года, но ко второму чтению мы отработаем с Минэкономразвития и, скорее всего, перенесем на 1 января 2022 года", — рассказал Дегтярев.

Он напомнил, что система "Электронная путевка" уже работает в тестовом режиме, к ней подключились несколько крупных туроператоров.

"Законом вводится обязанность туроператоров передавать данные о турах в эту систему. Было очень много разговоров, когда должна наступать ответственность за неподключение к системе. Предварительно наметили еще до пандемии подключение с 1 сентября 2020 года, а ответственность за невнесение данных в систему с 1 января 2021 года. Но я думаю, что мы пойдем навстречу отрасли и отработаем поправками сдвиг еще на несколько месяцев. Пока 1 сентября – это дата, когда все должны подключиться к электронной путевке", — сказал депутат.

По его словам, это повысит прозрачность рынка.

"Отрасль с настороженностью к этому законопроекту относятся. Никому не хочется показываться, кто едет, какие деньги, проплачены ли они уже отелям и транспортным компаниям или гостиницам. А вот нам, представителям государства и простым туристам это очень интересно", — добавил Дегтярев.

Источник: https://tourism.interfax.ru/