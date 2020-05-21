Высокий спрос на раннее бронирование отмечают на курортах Ставрополья

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Туристы из России уже начали бронировать отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край), сообщил начальник отдела продвижения туристских ресурсов Минтуризма Ставрополья Игорь Болотов.

"Российские туристы уже начали активно бронировать отдых в наших санаториях. Отдыхающих, конечно, пока мало интересуют июнь — июль. По данным бронирования, датам заезда, более востребован сейчас сентябрь — декабрь", — сказал Болотов в ходе онлайн-конференции по развитию туризма.

"По той статистике, которую ведем, скажу, что динамика глубины бронирования говорит о том, что, начиная с сентября и вплоть до конца года, уровень загрузки санаториев превысит аналогичный период 2019 года", — отметил глава отдела.

По его словам, санатории будут загружены еще и в силу того, что многие туристы, которые оплатили свои путевки, решили перенести их на более поздний срок и будут отдыхать в КавМинВодах в осенне-зимний период.

"По итогам завершения периода ограничительных мер курорты Ставропольского края, конечно же, ждут туристов. Важно понимать, что интерес туристов к курортам Ставропольского края, Кавказским Минеральным Водам, не упал на фоне пандемии", — добавил Болотов.

В настоящее время ведется формирование плана поэтапного снятия ограничительных мер и возобновления работы санаторно-курортных учреждений с учетом специфики региона.

Вместе с тем, сдерживающим фактором, который повлияет на открытие санаториев, стали требования и рекомендации Роспотребнадзора. Они, по мнению Болотова, больше подходят больницам и инфекционным обсерваторам.

"Есть, конечно, фактор, который в некоторой степени сдерживает открытие санаториев, это что касается требований и рекомендаций Роспотребнадзора", — сказал он.

"Мы собрали предложения от наших коллег, от руководителей санаторно-курортных учреждений по тому, какие предложения внести по смягчению этих требований, естественно, с соблюдением необходимого уровня безопасности, но таким образом, чтобы эти требования позволили все-таки нашим санаториям открыться и продолжить работу, потому что пока все же эти требования больше подходят больницам, инфекционным обсерваторам, нежели санаториям", — отметил Болотов.

Ранее председатель Общественной палаты Ставрополья Николай Кашурин сообщал вице-спикеру Госдумы РФ Ольги Тимофеевой (его письмо предоставлено "Интерфаксу" пресс-службой Курортного управления на Кавминодах), что большинство не работающих из-за COVID-19 санаториев Кавминвод не смогут получить господдержку, требования Роспотребнадзора к их открытию сотрудники курортной сферы считают невыполнимыми.

В свою очередь, руководитель санаторно-курортного комплекса ФНПР в Кавминводах Николай Мурашко сообщал "Интерфаксу", что затраты, связанные с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора по открытию здравниц даже без учета ремонтных работ, могут увеличить себестоимость путевки на 40%.

Прием туристов в санаториях, гостиницах, пансионатах был приостановлен на Ставрополье в конце марта и до 1 июня.

Источник: https://tourism.interfax.ru/