Какие меры предпринимают в российских регионах для поддержки туризма

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Ростуризм на прошлой неделе обратился к главам всех субъектов РФ с просьбой оказать финансовую поддержку и предоставить льготы региональному туризму. Портал "Интерфакс-Туризм" попросил глав офисов по туризму популярных у туристов регионов рассказать о том, какие меры предприняты местными властями для поддержки туротрасли.

По данным Ростуризма, из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, падение оборота сферы туризма достигло 95-100%, а объем недополученных доходов уже превысил 1,5 трлн руб. В наиболее тяжелом положении оказались объекты, требующие значительных регулярных капитальных вложений, в том числе, гостиницы, конгресс-центры, пансионаты, дома отдыха, санатории, курорты, круизные суда.

Как считают в ведомстве, при негативном сценарии потеря работы грозит до 2,5 млн занятых в отрасли, поэтому первоочередной задачей должно стать сохранение кадров и инфраструктуры. В качестве решения проблемы Ростуризм предлагает предоставление максимально возможных мер региональной поддержки (прямого финансирования, налоговых и неналоговых льгот) субъектам сферы туризма, инвесторам и инициаторам новых проектов. Как сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" заместитель председателя комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия, ведомство сформировало ряд предложений, среди них – предоставление грантов и субсидий организациям, оказывающим туристские услуги.

"Мы сформировали дополнительные предложения в третий пакет мер поддержки туризма, а также возможность предоставления на конкурсной основе субсидий и грантов организациям, оказывающим туристские услуги. Финансовая поддержка в виде грантов будет направлена на реализацию социальных и иных проектов в сфере развития и продвижения внутреннего туризма, предусматривающих стимулирование создания новых туристских маршрутов", — рассказала она.

Гвичия добавила, что объем финансирования будет определен после принятия решений "по концептуальному подходу к проектам". По словам директора центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, когда только начали вводить ограничения на проведение мероприятий, а затем и на гостиницы и рестораны, это очень сильно ударило по региону, в котором развит деловой туризм.

"У нас 80% турпотока составляют деловые туристы, которые приезжают в командировки на различные конференции и другие мероприятия. Но, надо отметить, что совместно с Уральским союзом туриндустрии, центр развития туризма и министерство инвестиций и развития Свердловской области направили свои предложения по поддержке туротрасли в регионе в Ростуризм, а также губернатору области", — рассказала она.

Как отметила Туканова, в настоящее время формируется еще один перечень предложений по поддержке туротрасли. Он будет также направлен губернатору. "Мы направили их министру инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой. Мы надеемся, что эти предложения будут учитываться в поддержке отрасли", — добавила она.

Эксперт подчеркнула, что предложенные меры касаются именно финансовой поддержки: налоговые льготы и отсрочки по неналоговым платежам и другие для гостиничного бизнеса, турагентов и туроператоров. "Там порядка 20 пунктов, и мы надеемся, что большинство из них будут приняты", — заключила Туканова.

"Сейчас в Республике Татарстан принят ряд мер, которые распространяются на субъекты турбизнеса. Так, Центр поддержки предпринимательства республики помогает в популяризации продукции Татарстана – финансируются затраты на рекламную кампанию на территории РФ, а также на аренду выставочного стенда во время проведения профильных выставок. Это будет очень востребовано после снятия ограничительных мер. Субъекты турбизнеса смогут компенсировать свои затраты на продвижение", — сообщила руководитель пресс-службы государственного комитета по туризму республики Оксана Аганина.

Она добавила, что уже принято решение о том, что гостиничный бизнес в период кризиса оплачивает электричество и отопление по фактическим расходам. Кроме того, гарантийный фонд республики осуществляет поручительство перед банками в размере до 50% от суммы кредита, выдаваемого субъектам малого и среднего предпринимательства.

"Республиканская программа развития туризма продолжает финансироваться, она не приостановлена. Уменьшение финансирования произошло исключительно за счет отмены мероприятий, даты которых пришлись на период пандемии", — заключила Аганина.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в департаменте туризма Ярославской области, в регионе на уровне губернатора принят ряд документов, позволяющих снизить уровень финансовой и налоговой нагрузки для отраслей экономики, оказавшиеся в зоне риска.

"В соответствии с законом, в регионе работают следующие меры: снижение ставок для предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения с 15 до 5%. Для предприятий, работающих по системе налогообложения "доходы минус расходы" – с 6 до 1%. Но нужно соблюсти одно условие – кадровый состав за 2020 год должен быть сохранен организациями не менее чем на 90%", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, как отметили в департаменте, организации из сфер, включенных в перечень наиболее пострадавших от пандемии, освобождаются от уплаты транспортного налога до 31 декабря 2020 года.

"Также предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество в период с 1 января по 31 декабря 2020 года. Эта мера поддержки распространяется не только на малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей, но также на организации, работающие в сфере сухопутного пассажирского транспорта и предоставления мест для временного проживания (гостиницы, отели, хостелы)", — добавили в департаменте туризма.

Между тем, в ведомстве сообщили, что в Ярославскую областную думу на рассмотрение внесен еще один проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области о налогах", который разработан в целях оказания мер поддержки наиболее пострадавшим в период пандемии организациям и индивидуальным предпринимателям. Законопроектом предусмотрено освобождение от уплаты имущественного и транспортного налогов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность музеев, зоопарков и розничную торговлю непродовольственными товарами, а также другие меры поддержки.

Источник: https://tourism.interfax.ru/