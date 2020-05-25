Олимпийская чемпионка Елена Веснина провела «Домашнюю пресс-конференцию» для детского санатория Сочи

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Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина в режиме онлайн-связи пообщалась с детьми, проходящими лечение в Сочи в детском санатории «Пионер» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Разговор прошел в рамках проекта «Домашняя пресс- конференция».

Этот проект с апреля реализуют Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России и Общественный совет ГУ МВД по Краснодарскому краю и при поддержке Олимпийского совета Кубани и благотворительного фонда «Доступный спорт».

Знаменитые российские спортсмены рассказывают детям, нуждающимся в социальной поддержке и медицинской помощи, о своем спортивном пути, о пользе здорового образа жизни, вспоминают свои школьные годы, а также отвечают на все вопросы ребят, у которых появилась возможность почувствовать себя в роли настоящих журналистов.

Очередным гостем «Домашней пресс-конференции» стала Олимпийская чемпионка 2016 года по теннису, победительница трех турниров «Большого шлема» в парном разряде, почетный гражданин города-курорта Сочи Елена Веснина. Титулованная теннисистка вышла на связь с ребятами из разных городов России, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию в Сочи. Именно здесь выросла и начала свою карьеру Веснина.

— Я сейчас живу в Москве, но в Сочи бываю часто, там живут мои родители. Для меня это родной город. Я в нем училась в школе, в университете… А теннисом начала заниматься на кортах знаменитого парка «Ривьера». Мои любимые места в Сочи – набережная, цирк, парк «Дендрарий», Зимний театр, — рассказала титулованная спортсменка.

Также она сообщила детям, что в Сочи живет ее собака. «В Москве у нас домашних животных нет, а в Сочи есть – лабрадор Ричи. Белый, большой, и такой добряк. Со всеми дружит, всех хочет облизать», — продолжила Веснина.

Олимпийская чемпионка сообщила, что у нее были моменты в карьере, когда хотелось все бросить и закончить с теннисом. «Ребята, я вам хочу сказать, что в спорте неудач больше, чем побед. Только через поражения можно прийти к успехам. В сложные моменты меня поддержали родные, близкие… А потом я уже сама научилась мыслить позитивно и даже в поражениях находить положительные моменты. Это очень важно и в обычной жизни», — добавила теннисистка.

Главным матчем всей своей жизни Елена Веснина назвала финал Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

— Конечно, это главная победа! Олимпиада – это особенные эмоции, это ответственность за страну. Что чувствовала, когда выходила на финал? Если честно, то было страшно. У меня даже руки тряслись. Такой был мандраж. Но я понимала, что это нормально. Наверное, было бы странно, если бы я испытывала спокойствие перед самым главным матчем в моей спортивной карьере. Но когда начался матча, то мы успокоились, волнение только подстегивало нас, и мы довели дело до победы, к которой шли многие годы, — рассказала теннисистка.

Кроме того, Елена Веснина рассказала детям, что получила высшее образование по специальности «спортивный психолог», и это ей помогло в карьере, что кормила с рук кенгуру и коалу и видела живого тасманийского дьявола, а кроме тенниса, любит футбол и хоккей.

— В хоккее болею за ЦСКА и «Сочи». Несколько раз была на матчах сочинских «леопардов»… Если говорить о футболе, то смотрю матчи Английской премьер лиги, чемпионата Испании. Я была послом города Сочи на чемпионате мира по футболу в России. Ходила на матч сборных Испании и Португалии, который прошел в Сочи на стадионе «Фишт». Такая игра была – 3:3, — вспомнила олимпийская чемпионка.

Напомним, что помогает детям подготовиться к «Домашней пресс-конференции», а также выступает модератором проекта председатель ККРО Федерации спортивных журналистов России Максим Осадник, являющийся также секретарем Общественного совета при ГУ МВД по Краснодарскому краю.

— Во-первых, спасибо большое Елене, что поддержала наш проект и провела свою «Домашнюю пресс-конференцию» для детей, которые сейчас находятся в Сочи. Это символично, так как она сама является воспитанницей знаменитой сочинской школы тенниса, из которой также вышли Евгений Кафельников и Мария Шарапова.

Разговор с ребятами получился действительно интересным. У детей рождались вопросы прямо по ходу беседы, — отметил Максим Осадник.

Ранее в проекте «Домашняя пресс-коференция» уже приняли олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева, чемпион мира по хоккею, двукратный призер Олимпийских игр Алексей Яшин, олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян и чемпион Европы по баскетболу, 3-кратный победитель Евролиги Алексей Саврасенко.

Далее свою готовность присоединиться к онлайн-встречам с детьми подтвердили чемпион мира по боксу среди профессионалов, депутат Госдумы Дмитрий Пирог, обладатель Кубка Европейской конфедерации волейбола Алексей Ежов и другие спортсмены.

Источник: https://www.sportjourfed.ru/