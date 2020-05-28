"Процесс возобновления международного туризма двусторонний: с одной стороны у нас есть иностранные партнеры, которые говорят "приезжайте". А с другой стороны есть российская граница, которая пока закрыта. До сентября вряд ли стоит ожидать ее открытия", — заявила она во время эфира в Instagram с ведущей Первого канала Светланой Зейналовой.

При этом, по словам Ломидзе, пока не понятно, что будет с регулярными рейсами. "У нас часто происходит так: если запрещают турпоездки, то организованные, где люди уже все заранее оплатили. А регулярные рейсы при этом летают, и самостоятельные туристы могут куда-то отправиться. С этим пока не понятно", — сказала она.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж, чтобы не завести оттуда коронавирус. Он считает, что в текущих условиях, кроме риска для здоровья, возможны и внезапные трудности при возвращении туристов домой.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также заявил в понедельник, что не видит предпосылок для быстрого восстановления международных турпотоков, а рекомендация Ростуризма о нежелательности поездок за рубеж от 19 марта по-прежнему действует.