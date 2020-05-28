Как будут работать детские лагеря летом?

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Большинство детский лагерей не откроется в 2020 году или будет перепрофилировано.

Такое мнение высказала в интервью радио Sputnik директор детского приключенческого лагеря "Остров героев" Марина Грицун.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе детских лагерей в условиях пандемии коронавируса. В документе сказано, что лагеря смогу открыться только на третьем этапе снятия ограничений, который еще не наступил. Также там говориться, что родители смогут отправить детей только в те лагеря, которые находятся в регионе проживания ребенка.

Марина Грицун в интервью радио Sputnik рассказала, что такие правила фактически означают, что этим летом в детский лекарь будет невозможно попасть.

"Документ получился фактически делающим нежизнеспособным работу большинства детских лагерей. Многие лагеря не смогут открыться вообще. Потери сезона, без мер поддержки со стороны государства, могут сделать ситуацию критичной. Мы сами рассматриваем возможность перепрофилирования под площадку для кемпинга, если позволит ситуация в регионе. Детский отдых мы прекратили на год", - рассказала директор детского лагеря.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/