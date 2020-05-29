Когда откроются пляжи в России?

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Пляжи в России нужно официально открывать с 15 июня, рассказал в интервью радио Sputnik член Президиума "Альянса туристических агентств РФ" Алексан Мкртчян.

По его словам, уже сейчас многие пляжи открыты в "явочном" режиме.

Пляжи в России могут начать открывать с 1 июля. Об этом заявил СМИ глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Однако решение об открытии пляжей в каждом регионе будет приниматься в соответствии с распространением коронавируса COVID-19. По словам Дегтярева, этим летом лидерами по туризму станут Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым.

"У нас всего два региона в стране обладают теплым морем, где можно купаться вплоть до конца сентября. Это Крым и Краснодарский край. Есть еще Абхазия, но она не входит в состав РФ, хотя тоже является местом массового приезда россиян. Уже сейчас пляжи во многих муниципалитетах открыты в "явочном" режиме. Вроде бы официально запрещено, но если вы зайдете, будете купаться и рядом нет сотрудника правоохранительных органов, никто не сделает замечание. В том же городе Сочи люди купаются после семи вечера. Отсюда стремление глав регионов открыть пляжи как можно раньше официально. Все прекрасно понимают, что страна большая, много северных регионов, где мало солнца. Людям надо получить витамины, которые есть в морской воде, чтобы осенью и зимой не болеть. Мы приветствуем открытие пляжей, и не с 1 июля, а гораздо раньше. Надо открывать хотя бы с 15 июня – вода уже почти повсеместно будет теплая и пригодная для купания", – считает Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, в России нет "ковидофобии" и люди уже интересуются поездками по стране и не только черноморскими курортами.

"Ежедневно поступают запросы, люди хотят путешествовать и на Байкал, и по Золотому кольцу, и на Алтай, и в кавказские Минеральные воды. Речь идет не только о черноморских курортах. В плане экскурсионно-познавательных поездок лидируют Москва и Петербург, с большим отставанием Татарстан, Казань. Что касается Москвы и Петербурга, это два культурно-исторических центра, которые действительно интересуют людей со всей России, от Камчатки до Калининграда", – сказал Алексан Мкртчян.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/