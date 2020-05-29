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Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Российского футбольного союза (РФС).
Роспотребнадзор разрешил проводить футбольные матчи со зрителями на трибунах
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей с присутствием болельщиков, однако трибуны должны быть заполнены не более чем на 10%.
Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Российского футбольного союза (РФС).
«С такой инициативой выступили клубы и РПЛ. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности», — сказано в заявлении.
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