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Роспотребнадзор разрешил проводить футбольные матчи со зрителями на трибунах

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей с присутствием болельщиков, однако трибуны должны быть заполнены не более чем на 10%.

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Российского футбольного союза (РФС).
«С такой инициативой выступили клубы и РПЛ. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности», — сказано в заявлении.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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