"Сейчас никто не может назвать сроки возобновления международного туризма. Туристов из России пока не готовы принимать за рубежом. Мы не знаем, будет ли вторая волна коронавируса – не будет. Мы делаем все возможное, чтобы у наших туристов состоялся отдых внутри страны. Но пока я не вижу перспектив для выездного туризма на это лето", — сказала она на онлайн-встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал россиянам воздержаться от туристических поездок за границу и провести предстоящие летние отпуска внутри страны. По его словам, эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом.

По словам Догузовой, как только правительство убедится, что Россия и ее граждане находятся в безопасности, а границы будут готовы к открытию, тогда никто не будет удерживать россиян от отдыха за рубежом.

Как отметила глава Ростуризма, этим летом наиболее популярными видами отдыха могут стать оздоровительный, активный и экотуризм.

"У нас летний отдых и санаторно-курортное лечение ассоциируются исключительно с югом России. Мы для себя и для наших граждан в этом году будем открывать малоизвестные направления с точки зрения санаторно-курортного комплекса – Русская Балтика, Калининградская область, Курортный район Петербурга и другие. У нас прекрасные санаторно-курортные комплексы на Урале, которые мало у кого ассоциируются с отдыхом, но на самом деле Башкирия очень привлекательна в этом плане", — сообщила Догузова.

Она добавила, что Ростуризм планирует в этом году запустить чартерные программы на нескольких направлениях, где их раньше не было, и где турпродукт не был доступен с точки зрения соотношения цены и качества.