/Спорт и туризм/

Футболист Погребняк выписан из больницы после коронавируса

Заболевший коронавирусом нападающий"Урала" Павел Погребняк выписан из больницы. Эту информацию подтвердил радио Sputnik агент Павла Погребняка Олег Артемов.

"Да, Павел уже вышел из больницы, здоров. Я пока ему не звонил, но вечером узнаю, готов ли он к тренировкам", – рассказал Олег Артемов.

Коронавирус был диагностирован у футболиста 22 мая после общекомандной сдачи тестов. Вместе с коронавирусной инфекцией у Погребняка развилась двусторонняя пневмония.

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на своем официальном сайте расписание оставшихся туров сезона-2019/20. Сезон возобновится 19 июня, последний тур состоится 22 июля. Напомним, Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Добавить комментарий

Последние новости

Указы по борьбе с COVID-19 проверят на соблюдение прав граждан

Отток "айтишников" из России? Разбираем лукавую статистику

B-1B – "проблема для российского флота"? Нет, скорее, для США

В Сочи сотрудниками полиции задержан мужчина за нанесение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

Профилактическое мероприятие «Дети и транспорт» проводят транспортные полицейские Новороссийска