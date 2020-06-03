Футболист Погребняк выписан из больницы после коронавируса
Заболевший коронавирусом нападающий"Урала" Павел Погребняк выписан из больницы. Эту информацию подтвердил радио Sputnik агент Павла Погребняка Олег Артемов.
"Да, Павел уже вышел из больницы, здоров. Я пока ему не звонил, но вечером узнаю, готов ли он к тренировкам", – рассказал Олег Артемов.
Коронавирус был диагностирован у футболиста 22 мая после общекомандной сдачи тестов. Вместе с коронавирусной инфекцией у Погребняка развилась двусторонняя пневмония.
Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на своем официальном сайте расписание оставшихся туров сезона-2019/20. Сезон возобновится 19 июня, последний тур состоится 22 июля. Напомним, Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса.
Источник: https://radiosputnik.ria.ru/
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