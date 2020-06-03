Футболист Погребняк выписан из больницы после коронавируса

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Заболевший коронавирусом нападающий"Урала" Павел Погребняк выписан из больницы. Эту информацию подтвердил радио Sputnik агент Павла Погребняка Олег Артемов.

"Да, Павел уже вышел из больницы, здоров. Я пока ему не звонил, но вечером узнаю, готов ли он к тренировкам", – рассказал Олег Артемов.

Коронавирус был диагностирован у футболиста 22 мая после общекомандной сдачи тестов. Вместе с коронавирусной инфекцией у Погребняка развилась двусторонняя пневмония.

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на своем официальном сайте расписание оставшихся туров сезона-2019/20. Сезон возобновится 19 июня, последний тур состоится 22 июля. Напомним, Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/