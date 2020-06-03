"Пляжи по всей стране будут открываться индивидуально, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Если говорить про Краснодарский край, где анонсировано открытие санаторно-курортного комплекса и уже поехали туристы, то сейчас там работают лечебные пляжи, которые находятся на территории санаториев. Общественные пляжи и пляжи гостиниц будут открываться в соответствии с решениями губернаторов. Ожидается, что в ближайшие две недели прояснятся условия открытия и работы пляжей", — сообщила она на онлайн-выставке "Знай Наше" в среду.

Лысенкова добавила, что сейчас Роспотребнадзор также дорабатывает дополнительные требования к пляжам, поскольку одна из проблем – вопрос контроля.

"До сих пор контроль осуществляли местные органы правопорядка, которые предупреждали людей, что пляжи закрыты, и они были вынуждены их покинуть. Скорее всего, контроль останется на органах правопорядка. Мы с коллегами из МЧС также обсуждали, что делать с пляжами, и какая ситуация с организованными и неорганизованными пляжами. К сожалению, пользование неорганизованными пляжами фатально сказывается на здоровье людей в разы чаще, чем организованными. Мы посмотрим, каким образом можно запустить больше пляжей до 1 июля, когда начинается массовый поток на море", — сказала она.