"В настоящее время все санатории закрыты по решению правительства области и регионального Роспотребнадзора с конца марта. В связи с тем, что ситуация в области с коронавирусом на сегодняшний день довольно напряженная, о сроках начала работы говорить преждевременно. Ранее считалось, что такой датой может стать 15 июня. Но есть понимание, что ранее начала июля санатории открыты не будут", — рассказал представитель одного из федеральных санаториев.

По его словам, начало работы обусловлено жесткими требованиями Роспотребнадзора, которые выполнить практически невозможно. Так, необходимо раз в неделю у всех сотрудников учреждения брать анализ на коронавирус. При этом в регионе для этого недостаточно тест-систем, а стоимость анализа составляет 2 тыс. рублей. И это неподъемные средства для санаториев, отмечает собеседник агентства.

Другая сложность связана с тем, что отдыхающий должен иметь справку об отсутствии вируса, которую необходимо получить за двое суток до заезда в санаторий. И это практически невыполнимая задача для тех, кто прилетает в Калининград из других регионов России. Но даже если такой человек и прилетит, он должен прямо из аэропорта Храброво помещен в обсерватор на 14 дней, рассказал другой собеседник агентства. Железнодорожного сообщения в России с Калининградом нет.

"В этой ситуации санатории могли бы принимать только жителей Калининградской области. Но участковые поликлиники не выдают направления ни на курортное лечение, ни на сдачу анализов на наличие коронавируса. И потому санатории смогут быть открыты лишь после того, как региональный Роспотребнадзор смягчит свои требования, а правительство области примет по данному вопросу новое постановление", — заключил представитель здравницы.

В Калининградской области насчитывается большое количество федеральных и региональных, ведомственных санаториев для взрослых и детей. Так, только военный санаторий "Светлогорск" и санаторий "Янтарный берег" могут единовременно принять более 1,5 тыс. отдыхающих.

По состоянию на 2 июня в Калининградской области выявлено 1 тыс. 607 случаев заражения (670 человек выздоровели), скончались 25, обследовано на COVID-19 53 тыс. 986 человек, из них остаются под медицинским наблюдением 4 тыс. 292 человека, в том числе 118 в условиях обсерватора.