"Сейчас мы с Роспотребнадзором обсуждаем момент, который всех очень волнует, по поводу медицинских справок: мы обсуждаем, как это можно пересмотреть или скорректировать", — сказала она на онлайн-выставке "Знай Наше".

Лысенкова напомнила, что ключевое различие между правилами работы санаториев и гостиниц, которые разработал Роспотребнадзор – требование справки об отсутствии коронавируса, выданной не позднее, чем за 48 часов до заезда. Такую справку обязаны требовать у гостей санатории, а для гостиниц это не обязательно. Ранее сообщалось, что из-за этого требования многие туристы, забронировавшие отдых в санаториях, отказываются туда ехать, так как процедура получения справки сложная и недешевая.

"Для санаториев такое требование присутствует, в гостиницах отсутствует, и мы обсуждаем, как это скорректировать. У нас сейчас много дискуссий, когда справка перестает быть актуальной. Если она получена за 2 дня до заезда, то анализ сдан еще за 4 дня – то есть, она перестает быть актуальной. Мы это все понимаем и, поверьте, Роспотребнадзор тоже. Мы пытаемся найти компромисс, и до конца недели точка будет поставлена", — рассказала представитель Ростуризма.

Она напомнила, что отдых в санаториях – медицинско-оздоровительный, а не релаксационный: в санаторно-курортных учреждениях не только отдыхают, но и проходят лечебные процедуры, перед поездкой туристы проходят базовых врачей и везут санаторно-курортные карты.

"Справки – одно из первых требований, которые уйдут из рекомендаций в случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионе и смягчения правил. В то же время, директор санатория несет ответственность, чтобы у него на территории не было вспышки коронавируса, и туристы тоже не хотят заразиться. Поэтому вопрос тонкий", — добавила Лысенкова.

По ее словам, несмотря на менее строгие правила работы отелей, разработанные Роспотребнадзором, многим небольшим объектам с маленьким потоком гостей сложно их выполнить.

"Но это баланс между безопасностью пребывания туристов в малых средствах размещения и экономической эффективностью – мы сейчас обсуждаем, что возможно скорректировать. Понимаем, что в текущих условиях запрета у нас есть часть туристов, которая жаждет путешествовать, она отправится в частный сектор, где безопасность мы не можем обеспечить. И это важный вопрос – решить вопрос открытия малых средств размещения с соблюдением норм, которые позволят туристам провести летний отпуск и вернуться здоровыми", — сказала Лысенкова.