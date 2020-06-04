Названо преимущество России в битве за Лигу чемпионов

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Россия может получить мини-турнир Лиги чемпионов нынешнего сезона. Шансы получить это футбольное мероприятие озвучил в интервью радио Sputnik спортивный журналист Алексей Осин.

Лига чемпионов сезона 2019-2020 может возобновиться в формате мини-турнира и пройти в России. О том, что Москва готовится подать заявку на проведение этого турнира, пишет немецкое издание Bild.

Журналисты утверждают, что доиграть, прерванный коронавирусом турнир, планируют и сейчас выбирают место проведение. Главное условие для организаторов футбольных матчей — это 4 стадиона в радиусе 100 километров, чтобы командам-участникам не приходилось далеко ездить. Москва в этом плане имеет солидное преимущество, рассказал Алексей Осин.

"У нас только Москва такую инфраструктуру имеет, причем у нас даже 5 стадионов есть. На них играют "Спартак", "ЦСКА", "Локомотив", "Динамо" и плюс "Лужники". Здесь все выполняется. Потенциальную московскую заявку выдвигают на лидирующие позиции, поскольку не надо будет никуда ездить. Все стадионы в одном месте", - рассказал спортивный журналист.

Пока московские власти заявку еще не оформили, но если это произойдет, то столице России придется спорить с немецким Франкфуртом, Майнцем, Хоффенхаймом, Дармштадтом и Висбаденом. Также возможность подачи заявки рассматривает Португалия.

О преимуществах и недостатках участников спора, рассказал в интервью радио Sputnik Алексей Осин.

"Здесь будут рассматривать и ситуацию с коронавирусом, наверное, в Португалии и в Германии она более благостная, чем у нас. У нас все-таки еще продолжается эта проблема. Плюсы у Москвы есть, но подадут или нет заявку, мне судить сложно, поскольку шанс прекрасный, но решение должно быть политическим. Его должны принимать на самом высоком уровне", - считает спортивный журналист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/