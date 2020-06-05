Турбизнес Барселоны опасается не пережить отсутствие иностранных туристов

/Спорт и туризм/

Многие представители турбизнеса Барселоны опасаются, что не смогут сохранить работу в отсутствие иностранных гостей, сообщает ABC News в четверг.

"В то время как Италия открывает границы для туристов из стран Европы, Испания возобновит международные поездки не раньше июля. Хотя, как и Италия, она сильно зависима от туризма, его вклад в экономику составляет 12%", — пишет портал.

Как отмечает ABC, власти Испании не торопятся снимать ограничения на поездки. В апреле турпоток в страну упал до нуля – в то время как годом ранее приехало свыше 7 млн иностранных гостей, которые потратили 7 млрд евро.

"Испания поощряет своих жителей отдыхать внутри страны. Например, кампанию по привлечению туристов из других регионов начала Каталония. Но многие представители турбизнеса обеспокоены, что не смогут сохранить работу в отсутствие зарубежных гостей. Барселону в 2019 году посетило 11,9 млн туристов, из которых почти 10 млн были иностранцами", — пишет портал.

Несмотря на то, что в туризме заняты около 10% из 1,6 млн жителей Барселоны, и вклад индустрии в экономику региона составляет 15%, в городе долго не стихали протесты против массового туризма.

"В последние годы, в том числе благодаря дешевым авиарейсам, Барселону наводнили толпы туристов. Местные магазины вытеснили торговые центры, иностранная молодежь устраивала пьяные вечеринки. Сейчас город вернулся жителям, которые теперь могут спокойно гулять и посещать пляжи. Но исчез и доход. Многие уже столкнулись с финансовыми трудностями и опасаются, что худшее впереди", — отмечает ABC.

Испания – одна из самых пострадавших из-за пандемии COVID-19 стран. По состоянию на 4 июня там зарегистрировано 240 тыс. случаев коронавируса, 150 тыс. человек выздоровело, 27 тыс. скончались.

Источник: https://tourism.interfax.ru/