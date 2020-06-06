7 дней и 7 городов: FITMOST проведет live-фестиваль тренировок

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Компания FITMOST 8 июня запускает Фестиваль городов — проект, направленный на поддержку локальных фитнес-студий.

В фестивале примут участие студии и клубы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Екатеринбурга, Тюмени, Казани и Новосибирска. Федеральными партнерами проекта стали итальянская компания Barilla и шведский бренд WASA. Фестиваль продлится неделю, с 8 по 14 июня, на платформе ZOOM с помощью интеграции в FITMOST. Участие бесплатное для всех желающих.

В программу фестиваля войдут тренировки по йоге, фитбоксу, Fullbody и растяжке, а также танцы, утренняя зарядка и самомассаж лица. Занятия проведут не только для взрослых, но и для детей. Live-тренировки будут доступны для жителей всех городов мира. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте FITMOST, а затем выбрать интересующие тренировки и записаться на них. Также это можно сделать в приложении FITMOST на IOS и Android.



Главная цель Фестиваля городов — это поддержка фитнес-студий по всей России, которые сейчас переживают нелегкие времена. Проект FITMOST поможет им ярко заявить о себе и напомнить потенциальным посетителям, как регулярные тренировки могут улучшить здоровье и качество жизни. Благодаря фестивалю фитнес-студии и клубы получат новую аудиторию из других городов, а участники, в свою очередь, бесплатно побывают на занятиях у лучших тренеров. Каждый сможет “встряхнуться” после долгого периода самоизоляции и вновь почувствовать себя активным и здоровым человеком.

Генеральные партнеры Фестиваля — это известные на международном уровне бренды-производители здорового и вкусного питания. Barilla — итальянская семейная компания, основанная еще в 1877-м году, сейчас представлена в более чем 100 странах. Barilla стала символом высокого итальянского качества и является мировым лидером по производству пасты и готовых соусов в континентальной Европе, хлебобулочных изделий в Италии и хрустящих хлебцев в Скандинавии.

Бренд WASA — крупнейший производитель хрустящих хлебцев в Швеции, основанный в 1919 году. Предлагает широкую ассортиментную линейку хлебцев и снэков, в приготовлении которых используется несколько простых ингрединетов: цельнозерновая мука, вода, морская соль, различные семена и хлопья. Благодаря такому составу продукты WASA отличаются высоким содержанием клетчатки и становятся вкусным и полезным перекусом на каждый день.

Расписание фестиваля:

Понедельник – Краснодар

Вторник – Екатеринбург

Среда – Тюмень

Четверг – Казань

Пятница – Новосибирск

Суббота – Санкт-Петербург

Воскресенье – Москва

Присоединяйтесь к самому яркому фитнес-событию этого лета!