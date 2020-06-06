Кубанские призывники совершили первые прыжки с парашютом

/Спорт и туризм/

С 25 мая по 3 мая на базе Краснодарского спортивно-парашютного авиационного клуба «Южное небо» ДОСААФ России 15 призывников Краснодарского края проходили парашютно-десантную подготовку по военно-учетной специальности 837Д (водитель-парашютист).

Этому предшествовала их учеба в автошколах оборонной организации.

После успешной сдачи теоретических зачётов все ребята были допущены к практической части - выполнению парашютных прыжков. 4 июня на аэродроме ДОСААФ России Краснодар (Энем) под руководством опытных инструкторов выполнили свои первые прыжки с парашютом.

Все 15 призывников выполнили их на оценку «отлично» и подтвердили своё право на службу Родине в элитных подразделениях Вооруженных сил – Воздушно-десантных войсках.

Источник: РО ДОСААФ России Краснодарского края