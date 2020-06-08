Внутренний туризм получил импульс

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Запуск 10 новых маршрутов внутреннего туризма, объявленный вице-премьером Дмитрием Чернышенко, станет импульсом для всей отрасли. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

С июля в России открывается 10 новых направлений для внутреннего туризма. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко во время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Чернышенко, откроются новые пути по таким направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай.

Появление новых маршрутов для внутреннего туризма оценил в интервью радио Sputnik вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Это не для массового туризма, но такой диверсифицированный продукт по России будет создаваться. Думаю, что он будет востребован, тем более в нынешних условиях. Самое главное, что люди сами все увидят, и это будет лучшим продвижением. Во многом мы просто не знаем своего потенциала, поэтому эти направления невостребованные. Когда будет логистика обеспечена и продвижение этих продуктов, то думаю, что это даст серьезный импульс для развития внутреннего туризма", - рассказал Юрий Барзыкин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/