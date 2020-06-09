"Россия востребована". Всем ли по карману будет отдых в этом году?

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Отдых в России может подорожать, заявили в АТОР. Исполнительный директор "Альянса туристических агентств РФ" Наталия Осипова в эфире радио Sputnik в этом усомнилась.

Отдых на российских курортах может подорожать почти на треть, а туристическая индустрия в стране восстановится не раньше 2022 года, заявил "Известиям" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

Так он прокомментировал итоги совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, в ходе которого россиянам разрешили выезжать за границу только на учебу, работу или за медицинской помощью.

По мнению Александра Курносова, это повысит цены на отдых внутри России, и дело не только в желании возместить упущенную прибыль, но и в возросшем спросе.

Однако сейчас цены остаются на уровне прошлого года, и поднять их уже просто не успеют, считает исполнительный директор "Альянса туристических агентств РФ" Наталия Осипова.

"Цены, которые сейчас мы видим, совпадают с ценами прошлого года. Тенденции к повышению я не вижу. Нет причины. Поднять цены никогда не поздно – но просто не успеют. Когда поднимать, если люди в июле только поедут? В августе поднимут? Нет, потому что в России заранее всегда бронируют. Очень многие объекты размещения были проданы на июль еще на этапе раннего бронирования", - отметила Наталия Осипова в эфире радио Sputnik.

При этом, по ее словам, те, кто не бронировал ничего заранее, тоже найдет, где остановиться.

"К счастью, есть очень достойные объекты размещения, которые мы не успели заполнить. Людям будет, где отдохнуть. Пока по некоторым предложениям цены остаются прежними. На Черноморских курортах как были объекты размещения, доступные по цене, так есть и дорогие, которые тоже востребованы. Я хочу сказать, что Россия именно в части Краснодарского края, Ставрополя, Крыма уже востребована, эти направления россияне знают и любят. Проблем с реализацией нет", - констатировала Наталия Осипова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/