В Крыму с 15 июня будет отменён режим самоизоляции

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о том, что с 15 июня будет отменён режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменена обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым. «При этом термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объёме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту», – сказал Глава Крыма.

Однако, как отметил Сергей Аксёнов, обсервация сохранится для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины. «Количество койкомест в обсерваторах мы не уменьшаем и все те меры поддержки, о которых говорил Президент, в том числе выплаты врачам, в полном объеме остаются. Прошу всех крымчан помнить, что болезнь еще остается с нами, быть бдительными и осторожными к своему здоровью, особенно это касается людей старшего поколения. При этом, с учетом обстоятельств, снимаем ограничения по общественному транспорту на перевозку льготных категорий», – пояснил Глава республики.

Сергей Аксёнов также добавил, что в Указе, который будет опубликован сегодня, будет прописана подробная информация по всем сферам деятельности, которые будут открыты с 15 июня. При этом Глава Крыма подчеркнул, что для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации все требования Роспотребнадзора должны выполняться в обязательном порядке.

Источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым