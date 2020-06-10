Ростуризм обещает туроператорам субсидии за организацию туров по России

/Спорт и туризм/

Туроператорам, которые займутся организацией туров на чартерных рейсах в ряд регионов России, будут предоставлены субсидии для реализации планов, сообщила в среду глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы будем запускать вместе с Минтрансом авиарейсы между городами РФ по доступным ценам. Также у нас еще предусмотрена субсидия для туроператоров, которая позволит нам формировать турпакеты для российских туристов по стране по привлекательным ценам. Мы работаем сейчас над формулированием этих правил», — сказала она во время онлайн-эфира выездной сессии VI ВЭФ "Гастрономический туризм как драйвер развития Дальнего Востока".

Как отметила Догузова, эта мера поддержки, которая ещё не запущена, но обсуждается с представителями туриндустрии, предполагает запуск ряда новых чартерных направлений по стране для российских туристов. «Кроме того, у нас впервые будет запущена грантовая поддержка для предпринимателей. И мы хотим сделать акцент на поддержке тех предпринимателей, которые будут готовы очень быстро запускать кемпинги, глемпинги, потому что проблема средств размещения у нас большая по всей стране. Люди хотят поехать, но мы понимаем, что не хватает качественных средств размещения», — сообщила глава ведомства, добавив, что эта мера поддержки заработает в ближайшее время.

Ранее Ростуризм совместно с туроператорами и Минтрансом объявил о запуске новых доступных маршрутов и направлений для россиян помимо традиционного Юга России. Предполагается организация более 10 чартерных программ по таким направлениям как Алтай, Хакасия, Бурятия (Байкал), Калининградская область и другие.

Источник: ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ