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Всего 9 процентов составляет загрузка санаториев на Черноморском побережье Кавказа, открывшихся 1 июня.

Об этом сообщила на онлайн-конференции Ассоциации оздоровительного туризма (АОТ), министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

По её словам, за 10 дней в регион прибыло всего 3 600 туристов.
201 санаторий получил разрешение открыться 1 июня.
93 санатория заявили о готовности это сделать.
Но открылись 1 июня только 60 здравниц.
Остальные предпочли подождать и посмотреть, что получится у коллег.
Получается пока не очень.
Туристы отказываются от отдыха в черноморских санаториях из-за трудностей с прохождением тестов по месту жительства или по причине невозможности выполнить требования о «свежести» такой справки в 48 часов.
Кроме того, люди и медики на местах не совсем точно понимают, какие документы им нужны, и есть случаи, когда предъявляются совсем не те справки.
Проблемы возникли и с тестирование сотрудников здравниц на коронавирус – на всех просто не хватает лабораторий.

Источник: https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/51718.html

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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