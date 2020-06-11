Всего 9 процентов составляет загрузка санаториев на Черноморском побережье Кавказа, открывшихся 1 июня.

/Спорт и туризм/

Об этом сообщила на онлайн-конференции Ассоциации оздоровительного туризма (АОТ), министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

По её словам, за 10 дней в регион прибыло всего 3 600 туристов.

201 санаторий получил разрешение открыться 1 июня.

93 санатория заявили о готовности это сделать.

Но открылись 1 июня только 60 здравниц.

Остальные предпочли подождать и посмотреть, что получится у коллег.

Получается пока не очень.

Туристы отказываются от отдыха в черноморских санаториях из-за трудностей с прохождением тестов по месту жительства или по причине невозможности выполнить требования о «свежести» такой справки в 48 часов.

Кроме того, люди и медики на местах не совсем точно понимают, какие документы им нужны, и есть случаи, когда предъявляются совсем не те справки.

Проблемы возникли и с тестирование сотрудников здравниц на коронавирус – на всех просто не хватает лабораторий.

Источник: https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/51718.html