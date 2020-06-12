"С 15 июня на территории Республики Крым полностью отменяется режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию полуострова из других субъектов Российской Федерации. При этом обязательная обсервация сохраняется для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины", — написал он на своей странице "Вконтакте".

Аксенов добавил, что въезжающие в Крым граждане не обязаны сдавать тест на коронавирус. Однако термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объеме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту.

Также обязательным остается масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Общественный транспорт с 15 июня начнет функционировать по графику, установленному до ограничительных мер.

С 15 июня смогут возобновить работу все объекты общественного питания, музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, поля для гольфа, детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников. Но остаются под запретом массовые мероприятия.

"Что касается туристической отрасли, то объекты размещения уже доступны для бронирования как крымчанами, так и россиянами из других субъектов. При этом размещение для жителей республики возможно с 15 июня, для всех остальных – с 1 июля", — сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что возобновление деятельности объектов будет осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса и с выполнением всех санитарных требований.

"На сегодня эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная и контролируемая", — заключил глава Крыма.