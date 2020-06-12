«Многие чиновники считают, что туризм – это кран с водой, который можно прикрутить, а потом открутить – и люди поедут. Люди должны взять отпуска, найти деньги, запланировать поездку. От момента принятия решения до поездки обычно проходит 2-3 недели. Хотелось бы что бы чиновники заранее предупреждали людей об изменениях, их заявления чиновников должны быть более конкретными и детальными», — сказал на онлайн-конференции в среду гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Ранее на той же конференции замминистра курортов и туризма Крыма Игорь Котляр заявил, что надеется на завершение подготовки к открытию всех объектов размещения полуострова к 1 июля. А также на то, что к тому времени остров сможет принимать туристов со всей России. С 15 по 1 июня отдыхать в Крыму могут только местные жители.

«Если все открывается, я покупаю путевку, беру билет и еду. Если есть сомнения, давайте не будем обнадеживать людей. Туристы напуганы и ждут юридических, официальных заявлений, постановлений губернаторов. Сейчас эти заявления очень противоречивые, меняются каждый день. Понимая, что этот год уникальный, я все-таки призываю подготовиться к 1 июля», — подчеркнул Ромашкин.

Он рассказал, что в первую неделю июня отправил на отдых в Краснодарский край 100 человек, которые оплатили путевки еще зимой. 200 туристов отказались ехать из-за сложностей с получением справок. При этом у многих клиентов возникли проблемы в аэропорту Сочи, где некоторым пришлось ждать проверки справок 2-3 часа. По словам Ромашкина, снижение турпотока по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 97%.

С коллегой согласилась замдиректора туроператора «Кандагар Крым» Эвелина Руснак.

«Хочется быть оптимистами, но слова «может быть 1 июля к нам поедут регионы, и мы сможем принимать гостей с материка – их надо исключать», иначе можно не рассчитывать на сезон. Люди спрашивают, можно ли подтверждать брони со 2 июля, и я не знаю, что ответить – вроде да, а вроде и нет», — сказала она.

Глава Крыма Сергей Аксенов 9 июня заявил, что с 1 июля на полуострове откроется сезон для жителей других регионов России, с 15 июня туристическая инфраструктура острова будет принимать только местных жителей.

Руснак подчеркнула, что жители Крыма вряд ли смогут загрузить объекты размещения полуострова, так как привыкли отдыхать только в межсезонье. «У нас с 15 июня в санатории должны были заехать 21 человек, из них крымчан – всего двое, остальные с материка. И мы вынуждены были им отказать и перенести заезд», — рассказала она.

На прошлой неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин, который должен был завершиться 6 июня, до 21 июня. Отели и другие объекты размещения остаются закрытыми, работают только санатории, имеющие медицинскую лицензию. Но с субботы часть ограничений была снята – открылись парки, скверы, набережные, летние террасы ресторанов.

Глава Ростуризма Зарина Догузова во вторник заявила, что Ростуризм рассчитывает на полноценный старт туристического сезона во всех регионах 1 июля. Сейчас объекты размещения принимают туристов в 40 субъектах.