Booking.com делится главными желаниями путешественников из России

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Россия – страна, мечтающая больше остальных на Booking.com.

Согласно спискам желаний пользователей Booking.com*, фокус предпочтений путешественников сместился в сторону дома: их стремление остановиться в объектах размещения внутри страны значительно возросло

Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Анапа и Геленджик – культурные столицы и места для пляжного отдыха занимают высокие позиции в списке внутренних направлений, о которых россияне мечтают больше всего во время пандемии коронавируса COVID-19

Краснодарский край возглавил рейтинг самых привлекательных регионов по всему миру, в то время как Москва и Санкт-Петербург вошли в первую пятерку самых желанных глобальных направлений

Booking.com предлагает специальные условия для тех, кто мечтает о будущих поездках. Просто загрузите приложение Booking.com и войдите в него, чтобы составить личный список желаний, выбрав три объекта размещения в период с 10 июня по 1 июля. Награда в размере 10€ будет мгновенно добавлена в ваш виртуальный кошелек, и вы сможете ей воспользоваться при бронировании следующего путешествия.

В эти беспрецедентные времена путешествия временно недоступны, однако данные Booking.com показывают, что это не мешает людям мечтать о будущих поездках. Компания проанализировала миллионы списков желаний, созданных на платформе за последние два месяца и представляющих предпочитаемые объекты размещения по более чем 100 000 различных направлений с начала марта, чтобы поделиться самыми популярными местами и видами жилья среди туристов, ожидающих возможности снова отправиться в путешествие.

Такие международные направления, как Бали, Андалусия, Лондон, Флорида и Париж, продолжают вдохновлять путешественников по всему миру. При этом неудивительно, что варианты проживания внутри страны в это неопределенное время составили более половины (51%) всех объектов, добавленных в глобальные списки желаний, продемонстрировав значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в 2019 году доля подобных типов жилья достигла трети (33%) от общего количества сохраненных туристами мест размещений. Фокус предпочтений путешественников из России также сместился в сторону дома: их стремление остановиться в объектах размещения внутри страны значительно возросло в 2020 году (61%) по сравнению с предыдущим годом (39%).

С начала марта самыми популярными внутренними направлениями среди россиян, возглавляющих рейтинг национальностей, которые чаще остальных сохраняют объекты размещения в списки желаний, являются Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Анапа и Геленджик. Можно предположить, что после нескольких недель ограничительных мер самыми востребованными видами досуга у россиян станут погружение в культурную жизнь и пляжный отдых. Примечательно, что в марте и апреле 2020 года Санкт-Петербург (2-е место) и Москва (4-е место) также входят в пятерку самых желанных направлений среди путешественников по всему миру.

Отзывы, оставленные российскими туристами на Booking.com по итогам предыдущих поездок, позволяют также предположить, что привлекательность вышеперечисленных направлений для многих заключается в осмотре достопримечательностей, природе, а также прогулках по городу или побережью – тех занятиях, по которым россияне, возможно, соскучились больше всего.

Что касается международных направлений, о которых больше всего мечтают путешественники из России, то здесь ситуация не сильно отличается от внутреннего туризма – крупные культурные центры занимают верхние строчки рейтинга наряду с пляжами. Стамбул (Турция) возглавляет список, за ним следуют Дубай (ОАЭ), Прага (Чехия), Тбилиси (Грузия) и Убуд (Бали). Париж (Франция), Рим (Италия) и Барселона (Испания) также традиционно остаются пунктами назначения, вызывающими интерес у многих туристов. В числе стран, которые наиболее часто упоминаются в списках желаний путешественников из России, – Таиланд, Индонезия, Турция и Италия.

Мечтая об изменении обстановки и возможности насладиться пребыванием вне своего дома, россияне отмечают отели, апартаменты, гостевые дома, курортные комплексы и хостелы как наиболее удачные места для размещения. На отели приходится 37% всех объектов размещения, добавленных за последние два месяца в списки желаний, а на квартиры – 24%. При этом интересно, что россияне хотят останавливаться в гостевых домах чаще, чем путешественники по миру в среднем: в то время как глобально только 8% объектов, сохраненных в вишлисты, являются гостевыми домами, у российских туристов этот вид размещения составляет 14%.

Краснодарский край занимает первое место в списке самых популярных регионов среди путешественников по всему миру. Курортный отель Radisson Blu Resort & Congress Centre 5* в Адлере, отель Чайка и апартаменты Alpha Apartments Chernomorskaya в Сочи вошли в рейтинг объектов размещения в России, которые чаще всего попадали в списки желаний туристов.

Следуя своей миссии сделать путешествия доступными каждому, Booking.com предлагает специальные условия для тех, кто мечтает о будущих поездках. Просто загрузите приложение Booking.com и войдите в него, чтобы составить личный список желаний, выбрав три объекта размещения в период с 10 июня по 1 июля. Награда в размере 10€ будет мгновенно добавлена в ваш виртуальный кошелек, и вы сможете ей воспользоваться при бронировании следующего путешествия.

Алексей Матушкин, региональный менеджер Booking.com по странам Восточной Европы, отметил: «В этот непростой для всех период безопасность должна оставаться главным приоритетом. В такие сложные моменты мечты об исследовании мира, обладая огромной силой, пробуждают наше воображение и поддерживают бодрость духа. Мы с радостью наблюдаем за тем, как наши клиенты фантазируют и предвкушают различные путешествия и впечатления, которые они смогут испытать, когда отправятся в новое приключение. Создание списка желаний на Booking.com – это вдохновляющая возможность размышлять и планировать свои будущие поездки. Мы стремимся сделать так, чтобы всем было легко воплотить свои мечты в реальность, когда для этого придет подходящее время».

Источник: Внешняя пресс-служба Booking.com