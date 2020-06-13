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«Поменяла ли меня тюрьма? Чему-то научила? Точно нет»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями, полученными во время заключения.

«Я прикоснулся и увидел, как это всё выглядит. Это ужасно — никому в жизни не желаю. Научить чему-то это точно не может. Понял, как я скучаю по любимому делу, как за секунду твоя жизнь может измениться. Это такие истины, которые мы все понимаем, но думаем, что нас не коснётся», — рассказал спортсмен в эфире YouTube-канала «Кент».
Кокорин вместе с Павлом Мамаевым 8 октября 2018 года устроили две драки в центре Москвы. В заключении они находились с октября 2018-го по сентябрь 2019-го. Футболистов освободили по УДО.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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