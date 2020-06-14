«Власти Египта объявили о стимулирующих мерах по возобновлению въездного туризма. 1 июля страна открывает границы для иностранных туристов и возобновляет международное авиасообщение. Курорты Шарм-эль-Шейх, Хургада и Мерса-Матруха объявлены «чистой зоной», то есть свободной от COVID-19», — рассказали в принимающем офисе туроператора.

Как отметили в компании, власти страны разрешили в связи с открытием границ увеличить загрузку гостиниц до 75%. Туристам не рекомендуется употреблять еду или напитки за пределами отелей или ресторанов, которые имеют сертификат безопасности, а в случае появления каких-либо симптомов заражения вирусом уведомить администрацию отеля. «В случае заболевания коронавирусной инфекцией во время отдыха в Египте, туристу будут предоставлены лекарства и необходимое лечение за счет созданного в Египте фонда по борьбе с COVID-19», — подчеркнули в Tez Tour.

Кроме того, в аэропорту вылета туристу необходимо заполнить документ, подтверждающий, что он ранее не был заражен коронавирусом, не был в контакте с больным, и что за 14 дней до даты поездки никаких симптомов вирусной инфекции не возникало. Лицам, прибывающим из стран, в которых вспышка вируса достигла уровня эпидемии, необходимо будет предоставить отрицательный результат теста, проведенный не более чем за 48 часов до вылета. «В случае отсутствия справки тестирование будет проведено в аэропорту по прилету и выход из здания аэропорта будет возможен после получения результата (примерно через 4 часа)», — пояснили в компании.

Власти страны также сообщили об ослаблении некоторых карантинных мер: в течение нескольких следующих недель планируется сокращение комендантского часа, магазины будут работать дольше на 1 час.

В соответствии с распоряжением министерства туризма и по делам древностей Египта, отели Шарм-эль-Шейха и Хургады возобновили работу 15 мая. На первом этапе загрузка гостиниц сохранялась на уровне 25% , к началу июня она выросла до 50%.