Санатории Поволжья не будут повышать цены на путевки

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Власти ряда регионов Поволжья уже открыли санатории для отдыхающих. В ряде других только собираются принять гостей, выполняя новые требования Роспотребнадзора. Здравницы подсчитывают убытки и рассчитывают на высокий спрос после отмены ограничений.

Татарстан уже открыл новый "санаторный сезон". Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Руководитель республиканской ассоциации "Санатории Татарстана" Евгений Терентьев сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что более 40 санаториев завершают подготовку к началу сезона и в ближайшее время откроют свои двери для первых гостей.

"Общая динамика спроса хорошая, бронирований много — и со стороны жителей республики, и из других регионов. Поэтому, учитывая закрытие части зарубежных направлений, мы рассчитываем, что год будет хорошим", — отметил Терентьев.

Высокий спрос на санаторно-курортное лечение в нынешнем году отмечают и в Саратовской области, где санатории пока не открыты.

"В регионе 20 санаториев и санаторно-оздоровительных центров, которые одновременно могут принять 4,1 тыс. отдыхающих. Все санатории подготовлены в соответствии с новыми санитарными требованиями. В большинстве места давно забронированы. Как только получим разрешение Роспотребнадзора, сразу начнем работать", — сказала агентству председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская.

Высокий спрос на санаторный отдых отмечают и сами руководители санаториев.

"В нашем комплексе есть взрослый санаторий на 120 мест и детский на 400 мест. Практически все места на это лето уже забронированы. Цены мы повышать не будем. Надеемся, что с первого июля начнем работу",- сообщила агентству генеральный директор санаторного комплекса "Синяя птица" в городе Балаково Светлана Фомина.

Директор санатория "Ижминводы" (Татарстан) Алмаз Хусаинов также отметил отсутствие проблемы спроса: только на июль уже предварительно забронированы 200 путевок.

"Остается надеяться что динамика спроса сохранится, и нам в короткие сроки удастся выйти из кризиса", — сказал он агентству.

Ряд санаториев, чтобы подстегнуть спрос на свои услуги, оперативно меняет свои традиционные программы.

В частности, в Пермском крае, занимающем четвертое место в Приволжском федеральном округе по числу санаториев — 39 — наиболее популярные курорт "Усть-Качка", санаторий "Демидково" и курорт "Ключи" начали работу по переориентации своих программ, сообщили в региональном агентстве по туризму и молодежной политике.

Например, курорт "Усть-Качка" ждет гостей на оздоровительные процедуры уже со 2 июня, сообщается на сайте курорта.

Тем туристам, которые бронировали путевки в апреле и мае, предлагается перенести свой визит на курорт в летнее время без изменения стоимости. Для новых гостей с 8 июня курорт устроил акцию на 11-дневные курсовки (санаторно-курортное лечение без проживания и питания), их стоимость снижена на 50%.

После снятия ограничений в Пермском крае ждут не только местных жителей, но и туристов из соседних регионов. На сегодняшний день активный интерес к краю проявляют жители Москвы и Санкт-Петербурга.

При этом ряд моментов, прописанных в новых "санаторных" рекомендациях Роспотребнадзора, вызывает серьезные опасения участников туристического рынка.

Руководитель республиканской ассоциации "Санатории Татарстана" Евгений Терентьев обратил внимание агентства на большую финансовую нагрузку для санаториев в виде еженедельного тестирования сотрудников на коронавирус, которое повлечет за собой дополнительные расходы около 8 тыс. рублей в месяц на человека.

"Особенно нас беспокоит то, что справки об отсутствии COVID-19 должны будут предоставлять гости санаториев, потому что есть опасение, что люди не захотят нести дополнительные к стоимости путевки расходы", — пояснил собеседник агентства. По его словам, ассоциация намерена добиваться отмены требования о справках об отсутствии коронавируса для жителей Татарстана.

На серьезные дополнительные "ковидные" затраты санаторного комплекса посетовала также гендиректор "Синей птицы" из саратовского Балаково Светлана Фомина.

"Мы обязаны выполнить все рекомендации Роспотребнадзора. Другой разговор, что все новые затраты не заложены в путевку. К примеру, чтобы нам открыть детский санаторий, нужно дополнительно приобрести диспенсеры, новые облучатели и градусники. Это 250 тыс. рублей. Еще 200 тыс. рублей — затраты на те же градусники и облучатели для взрослого санатория", — уточнила Фомина.

"Если говорить о новшествах, которые связаны с тестированием сотрудников на коронавирус, они тоже дорогостоящие: 1,8 тыс. рублей стоит один "ковидный" тест. А у нас такие тесты должны пройти порядка 50 сотрудников в детском санатории и еще 30- во взрослом", — пояснила Фомина.

Все эти затраты, по словам гендиректора "Синей птицы", санаторный комплекс будет перераспределять внутри своей организации, "хотя это очень и очень сложно".

При этом, как отметила Фомина, увеличение затрат будет происходить на фоне уменьшения числа отдыхающих, на чем настаивает Роспотребнадзор.

"На основании новых рекомендаций санатории обязаны снизить количество мест для отдыхающих. Если наш детский санаторий рассчитан на 400 мест, то теперь мы можем задействовать только порядка 250-280 мест с учетом дистанцирования. А взрослый санаторий со 120 мест "падает" на 60-70 мест", — отметила гендиректор санатория.

Еще один момент, на который обратила внимание генеральный директор "Синей птицы" — это география отдыхающих.

"Традиционно у нас было очень много отдыхающих, особенно детей, со всей страны. Сейчас эта тема закрыта. Нам сейчас не рекомендуют принимать гостей из других регионов. Мы сами тоже не хотим завозных случаев. Поэтому уже всем приезжим отказали, настроены работать только на свой регион", — сказала Фомина.

Но даже в таких условиях санаторий "попробует открыться".

"Надеемся, что в этом году саратовцы за границу не поедут, и загруженность санаториев у нас будет полная", — резюмировала гендиректор "Синей птицы".

Привлечь в санатории местных жителей рассчитывают и в Башкирии.

Председатель Госкомитета Башкирии по туризму Салават Нафиков сообщил "Интерфаксу", что в этом году существенно вырастет доля внутреннего туризма, в том числе, — в связи с неясными перспективами открытия международных перелетов и стоимости зарубежных туров.

"Мониторинг туристических предпочтений показывает, что в этом году по Башкирии планируют путешествовать в основном сами жители региона. Это объясняется в том числе, различием ограничительных режимов в разных регионах России и опасениями привезти инфекцию из других уголков страны", — пояснил Нафиков.

Председатель Госкомитета Башкирии по туризму Салават Нафиков обратил внимание на то, что этим летом большая часть санаториев будет перепрофилирована под "предвахтовую обсервацию" для жителей республики, работающих вахтовым методом в других регионах.

"Поэтому в отношении этих учреждений будет сформирован отложенный спрос: часть населения Башкирии, которая должна по медицинским показаниям проходить санаторное лечение и не сможет этого сделать летом, будет бронировать места на сентябрь-октябрь", — сказал Нафиков.

Источник: https://tourism.interfax.ru/