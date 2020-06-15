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Больше половины путешественников готовы променять заграничные курорты на отечественные

Сервис путешествий Туту.ру  провел опрос на сайте и выяснил, готовы ли туристы заменить заграничный отпуск отдыхом внутри страны. Своим мнением поделились 2 тысячи человек.

Итоги опроса:Вы рассматриваете отпуск внутри страны вместо поездки за границу»?
17%да, с радостью поеду к морю;
14% — да, позитивно отношусь к идее переключиться полностью на внутренний туризм;
23% — да, буду отдыхать в России, но только из-за невозможности улететь за границу;
46% нет, я принял решение отказаться от поездок куда-либо на отдых в этом году.

Как показал опрос, треть готовы переключиться на внутренний туризм. 17% из них с радостью поедут на курорты Краснодарского края, к морю, а 14%— в целом, позитивно относятся к отпуску внутри страны.

23% признались, что будут отдыхать в России, но только из-за невозможности улететь за границу. А чуть меньше половины опрошенных (46%) не готовы променять отдых на заграничных курортах на местные пляжи. Они решили, что лучше уж совсем никуда не ездить в этом году.

А вот как выглядит рейтинг самых популярных летних направлений по России (по купленным авиабилетам):

1. Москва — Симферополь 
2. Москва — Сочи
3. Москва — Минеральные Воды
4. Москва — Анапа
5. Петербург — Симферополь 
6. Москва — Махачкала
7. Москва — Краснодар
8. Москва — Уфа
9. Москва — Калининград
10. Москва — Петербург.

Источник: Туту.ру

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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