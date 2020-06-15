Без штампа в паспорте: правила заселения в гостиницы станут более либеральными

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В Ростуризме сообщили, что в местах коллективного размещения будут заселять отдыхающих, не требуя документы, подтверждающие брак.

Ранее в ведомстве рекомендовали не заселять в один номер людей, не вступавших до приезда на отдых в контакт друг с другом. Речь шла исключительно об одноместном или семейном размещении. После поправок в нормативных документах рассмотрение каждого отдельного случая будет находиться в ведении конкретных отелей и гостиниц. Фактически теперь проживать в одном номере смогут не только члены семьи. Такая возможность будет предоставлена парам и приехавшим вместе друзьям.

Ведущий юрист компании «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры» Николай Божков и интервью радио Sputnik дал несколько советов, что делать в случае заминок.

«Необходимо заранее выяснять, готова ли та или иная гостиница заселить отдыхающих без отметки о регистрации брака. В некоторых случаях можно указать, что человек, у которого нет штампа в паспорте, является сопровождающим. Гостиница по факту не имеет право отказать в сопровождении», - объяснил Николай Божков.

Есть и еще один вариант.

«Гостиница может предоставлять два номера и закрывать глаза на то, что пара живет в одном номере. Правда, это будет финансово накладно. Роспотребназдор отдал право принятия решений самим отелям. Новая редакция рекомендаций, прежде всего, предназначена для гостиниц, которые закрывались на время пандемии», - отметил специалист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/