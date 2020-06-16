Туроператорам снизили взносы

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Снижение взносов в фонды персональной ответственности для туроператоров никак не ущемляет туристов, это хорошая мера поддержки бизнеса в условиях пандемии, рассказала в интервью радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Правительство РФ в четыре раза снизило размер взноса в фонды персональной ответственности для операторов, работающих в сфере выездного туризма. В 2020 году он составит 0,25% общей цены туристского продукта. Распоряжение на эту тему подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Это никак не ущемляет туристов, и это нормальная мера в контексте происходящего. Эта мера не постоянная, а временная, ситуативная, как мера поддержки бизнеса. В 2020 году платить 1% от 2019 года было бы неправильно – разница в доходах на порядки. Оставление 1% при снижении доходности подрывало бы устойчивость операторов", – сказала Майя Ломидзе.

Взнос в размере 1% постепенно вернут после открытия зарубежного туризма, рассказал в интервью радио Sputnik член Президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян.

"Сейчас внутрироссийский туризм начинает потихоньку размораживаться, а зарубежный будет размораживаться не ранее конца лета, а то и начала осени. Поэтому туроператорам достаточно сложно формировать фонд персональной ответственности, почему и были уменьшены взносы. Это определенная поддержка государства, это облегчит ситуацию туроператорам до начала продаж зарубежных туров. Потому что главные заработки туроператоры получают от зарубежного туризма, таких популярных направлений как Турция, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам" – сказал Алексан Мкртчян.

Напомним, фонды персональной ответственности формируются с 2017 года для возмещения ущерба туристам, если туроператор не выполнит обязательства по договору.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/