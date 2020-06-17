В Краснодарском крае рынок аренды туристического жилья активно восстанавливается после карантина

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Аналитики Авито Недвижимости зафиксировали оживление российского рынка посуточной аренды на фоне частичной отмены карантинных мер.

Так, к середине июня интерес к краткосрочной аренде жилья за пределами региона проживания вырос на 64% по сравнению с прошлым годом. Восстановлению сегмента посуточной аренды во многом способствовал отложенный спрос на путешествия: закрытые границы, социальная дистанция и риск заболеть вынудили многих россиян перенести свои отпуска на неопределенный срок, и теперь с ослаблением ограничений и после пережитой самоизоляции им хочется отдохнуть. Наиболее активными в изучении объявлений и по планировании отпуска стали жители Краснодарского края, Ленинградской области, Республики Крым, Москвы и Тверской области. В Краснодарском крае самыми приоритетными направлениями для поездок стали: Москва (21,7%), Ростовская область (8,5%) и Санкт-Петербург (7%).

Рынок посуточной аренды, тесно сопряженный с туристической сферой, — одна из наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей. Поэтому при первых же смягчениях карантинных мер сегмент краткосрочного найма начал оживать и возвращаться к привычным показателям туристического сезона в начале лета. Пока еще закрытые границы между странами во многом способствуют развитию внутренних путешествий по стране.

Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости: «Россияне используют любую возможность, чтобы отправиться в путешествие, и поездки по стране — оптимальный вариант в этой ситуации. Соотечественники уже отправились изучать соседние города и области. И когда риск заражения сведётся к минимуму, они смогут рассмотреть и более длительные путешествия, например, к морю в Сочи или Крым. Посуточная аренда жилья позволит спланировать индивидуальный маршрут и посмотреть больше достопримечательностей, а также избежать людных мест».

Эксперты Авито Недвижимости также проанализировали спрос по отдельным регионам. Больший интерес к посуточной аренде туристического жилья проявили жители Краснодарского края, Ленинградской области, Республики Крым, Москвы и Тверской области.

Так, жители Краснодарского края одними из первых начали планировать свой отпуск и изучать объявления — их доля составила 12,7% от общего спроса в июне 2020 года. А самыми популярными направлениями для них стали регионы: Москва (21,7%), Ростовская область (8,5%) и Санкт-Петербург (7%).

Второе место занимает Ленинградская область, чья доля от общего спроса составила 8%. Жители этого региона с интересом изучали объявления о посуточной аренде объектов недвижимости в Санкт-Петербурге (95,2%), Карелии (1,96%) и Астраханской области (1,3%).

На третьем месте идет Республика Крым, жители которой начали планировать путешествия по России, сделав вклад в общий спрос в размере 7,7%. При этом Москва (38,1%), Краснодарский край (12,2%) и Санкт-Петербург (9,9%) больше всего интересовали крымчан для отдыха.

Москва занимает четвертое место, и ее доля в структуре спроса составляет 4,5%. Жители столицы выбирают соседние регионы для поездок, такие как: Московская область (52,7%), Санкт-Петербург (6,5%) и Тульская область (5,7%).

Замыкает пятерку Тверская область с показателем в 3,5% от общего спроса по стране. Среди наиболее интересных мест были отмечены Москва (74,6%), Московская область (17,5%) и Санкт-Петербург (6,2%).

Источник: Авито