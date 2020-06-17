Туроператоры рассказали о коллизии санаториев и гостиниц

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Правила заезда в гостиницы и санатории на российских курортах пока отличаются, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский. При заселении в санаторий туристам понадобятся две справки и санаторно-курортная карта, а при заселении в гостиницы не понадобится ничего, отметил вице-президент АТОР.

"Первыми на наших курортах открывались санатории. Роспотребнадзор сформулировал для них правила – для заезда в санаторий нужно иметьпри себе справку об отрицательном результате сданного теста на COVID-19 и справку о эпидокружении. Для людей, которые едут лечиться, необходима санаторно-курортная карта. Это не справка, это документ, чтобы назначалось лечение. О нем можно забыть, многие санаторно-курортные карты оформляют на месте", – рассказал Илья Уманский.

Для открывающихся гостиниц Роспотребнадзор сформулировал другие рекомендации и исключил справки, поэтому возникла техническая коллизия.

"В Краснодарском крае уже начинают работать гостиницы емкостью до 50 номеров, с 21 числа, мы ожидаем, начнут работать и крупные гостиничные комплексы. Получается, санатории находятся в проигрышном положении. Те, кто едет в санаторий, должен получить кучу справок и предъявить их в аэропорту, а кто едет в гостиницу, в аэропорту проходит в зеленый коридор. Вопрос, насколько быстро Роспотребнадзор эту проблему устранит", – считает вице-президент АТОР.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/