Краснодар готов к приему гостей

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Краснодарский край полностью готов к приему гостей, рассказала в интервью радио Sputnik председатель Общественной Палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Обязательный двухнедельный карантин для всех приезжающих в Краснодарский край отменят с 21 июня. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. У туристов по-прежнему будут измерять температуру и брать анализ на коронавирус, но никаких препятствий по передвижению по краю не будет.

"Краснодарский край полностью готов к приему гостей, даже к большему количеству гостей, чем было в прошлом году, когда Краснодарский край принял 17 млн. туристов. У власти и бизнеса было время во время карантина, когда мы смогли максимально подготовить все объекты курортной инфраструктуры, произвести обучение персонала, закупить необходимое оборудование, выстроить систему работы в условиях пандемии, мы готовы к приему гостей", – сказала Любовь Попова.

Меры безопасности будут действовать достаточно долго, то позволяет держать ситуацию под контролем, добавила председатель Общественной Палаты Краснодарского края.

"Измерение температуры позволяет выявить источник распространения, изолировать заболевших в стационар, можно избежать заражения большого количества людей. Это правильные действенные меры. Скорее всего, эти правила будут действовать достаточно долго", – считает Любовь Попова.

Полностью турпоток еще не открыт – детские лагеря еще не начинают работать. С соблюдением норм безопасности уже работают санатории и маленькие гостиницы до 50 номеров, добавила председатель Общественной Палаты Краснодарского края.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/