Российские туристы готовы отправиться за рубеж уже в августе

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Россияне готовы покупать туры за рубеж уже на август, но турагенты их отговаривают и просят перенести поездки хотя бы на осень, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в четверг.

"Многие россияне хотели бы поехать за рубеж и, основываясь на информации о возобновлении авиасообщения с рядом популярных стран в середине июля, просят подобрать им тур на пляжные зарубежные курорты на июль и август", — рассказали в АТОР.

Туристы по-прежнему мечтают о зарубежных курортах. "Россияне хотят в Турцию, Грецию, на Кипр, в Европу. Они готовы лететь туда уже в августе и просят забронировать тур. Некоторые готовы даже улучшить себе отель, все хотят с комфортом отдохнуть на любимых курортах после тяжелого периода самоизоляции", — отметили в ассоциации.

В свою очередь, турагенты не хотят рисковать и ориентируют клиентов, которые хотят поехать за границу, на осень, а также предлагают альтернативу — российские курорты, на которые можно поехать уже сейчас. В связи с этим число бронирований туров по России выросло.

"Если месяц назад турагенты занимались оформлением возвратов и перебронированием несостоявшихся туров, то в июне ситуация изменилась: агенты видят кратный рост запросов по сравнению с маем, и подавляющее большинство из них переходят в реальные бронирования на туры по России, в первую очередь, это Сочи, Крым и Анапа", — рассказали в АТОР.

В то же время туристы ждут прояснения ситуации с открытием пляжей и отменой обсервации в конкретных регионах. А некоторые хотят услышать отзывы других путешественников об отдыхе в России в сезоне-2020.

"Львиная доля туристов этим летом и осенью поедет на пляжные курорты России – в Краснодарский край и Крым. Спрос на региональные экскурсионные программы, особенно новые, не будет массовым, он останется нишевым", — сообщили в ассоциации.

В АТОР также рассказали, что в ситуации неопределенности из-за пандемии в туризме появились новые тенденции. "Россияне стали отдавать предпочтение турам с минимально возможной предоплатой. Глубина бронирований пока небольшая даже по российским курортам, дальше августа заказов мало. Не исключено, что туристы на какой-то период потеряют интерес к раннему бронированию и будут принимать решение о поездке в последний момент", — заключили в ассоциации.

Источник: https://tourism.interfax.ru/