Кубань, Ставрополье и Крым войдут в тройку наиболее популярных направлений отдыха россиян

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Краснодарский и Ставропольский края и после 1 июля Крым войдут в тройку наиболее популярных направлений отдыха россиян летом, при этом из-за коронавируса очень важно перераспределять турпоток в другие регионы, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

«В целом по стране Краснодарский край и Ставропольский наиболее популярны просто по тому, что они открылись раньше. И возможно Крым после 1 июля войдет в тройку наиболее популярных направлений. Но в каждом регионе может быть другая картина. Например, в Самарской области сама Самарская область будет продаваться лучше, чем Краснодарский край. При этом Москва и Санкт-Петербург, которые всегда входили в десятку самых продаваемых – пока нет, так как здесь высокий уровень заболеваемости», — сказала она на пресс-конференции в среду.

Ломидзе подчеркнула, что традиционная концентрация туристов только на Черноморском побережье, которое принимает более 20-25% всех путешествующих по РФ, в условиях пандемии может быть опасной.

«Я имею в виду Краснодарский край и Крым. Два эти региона за год принимают почти 20-25% всего потока путешествующих по России туристов. Концентрация в нынешних условиях такой части населения в двух регионах могла бы быть опасна, если бы не меры, которые предпринял Ростуризм по распределению потоков внутри страны», — подчеркнула она.

По мнению эксперта, эти меры могут сработать благодаря запуску чартерных программ при поддержке Ростуризма.

«Правда, пока непонятны объем и механизмы этой поддержки, но эти чартеры позволяют удешевить поездки и открыть регионы, которые прежде воспринимались как очень дорогие и экзотические. В первую очередь я имею в виду Алтай и Бурятию. Но также и Калининград, куда один крупный туроператор поставил туры по ценам от 10 тыс. рублей на человека, включая перелет. Это беспрецедентная цена. Мы видим попытки распределить турпоток по другим регионам, дать возможность людям открыть для себя новые регионы и не сконцентрировать всех только на Черноморском побережье. Это очень важный момент», — сказала Ломидзе.

Ранее сообщалось, что туроператоры при поддержке Ростуризма запускают чартеры в несколько регионов, которые прежде считались направлениями дорогого индивидуального туризма. Это Бурятия, Хакасия, Калининградская область, Алтай и другие регионы.

Источник: https://tourism.interfax.ru/