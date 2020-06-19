"Интриг почти нет". С чем стартует Российская Премьер-Лига?

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В Россию возвращается футбол, но яркого зрелища ждать не стоит, заявил в интервью радио Sputnik главный редактор газеты "Советский спорт" Николай Яременко.

Возобновился сезон Российской Премьер-Лиги после трехмесячного перерыва на карантин. Посмотреть первые игры после перерыва можно будет по телевизору и на самих стадионах. Для болельщиков откроют только 10% вместимости спортивных арен, чтобы зрители смогли сохранить безопасную дистанцию и не заразили друг друга.

Каким будет футбол после пандемии коронавируса, рассказал в интервью радио Sputnik Николай Яременко.

"Всегда лучше играть в футбол, чем вспоминать о том, каким он был, хотя вряд ли оставшиеся 8 туров принесут какой-то безумный набор эмоций. Интриг почти нет. Почти понятно, кто окажется от России в еврокубках, отрыв в шесть очков "Динамо" вряд ли сможет преодолеть от ЦСКА. Уже точно известен заранее чемпион. "Зениту" надо лишь формально несколько шагов сделать к оформлению титула", - рассказал спортивный эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/