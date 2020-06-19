Куда дешево полететь в России этим летом?

/Спорт и туризм/

Тарифы на перелеты по России падают с 2008 года. Высокие цены бывают только в сезон и на курортных направлениях, рассказал в интервью радио Sputnik независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев.

Дешевле всего в июле 2020 года обойдется полет в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Горно-Алтайск, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул и Омск. Такие данные приводят специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

"Тарифы на перелеты по России падают с 2008 года. Могут расти аэропортовые сборы, таксы, но тариф на перевозку и в результате средний чек падают. Высокие цены существуют в сезон, но они высокие как раз потому, что есть покупатель. Июль – высокий сезон, но перечисленные направления – чисто региональные по сравнению с курортами. Там цены будут выше", – считает Дмитрий Яковлев.

Отели вряд ли будут снижать цены, особенно если будет много туристов. Перевозчики будут ориентироваться на цены авиакомпании "Победы", отметил эксперт.

"Это бюджетный перевозчик, который задает общий ориентир тарифов, все вынуждены ориентироваться на него. Безбагажными тарифами все будут стремиться попасть в их цены", – рассказал эксперт по туризму.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/